“O choque foi muito grande" e "a nossa vida mudou radicalmente”. Mulher brasileira descobre que está grávida de seis bebés

Uma mulher residente em Colatina, no estado brasileiro do Espírito Santo, viu a segunda gravidez ganhar repercussão nas redes após descobrir que será mãe de sêxtuplos.

Quezia Romualdo é casada com o marceneiro autónomo Magdiel Costa há cerca de dez anos e, há cinco, o casal teve a primeira filha, Heloísa. Uma gravidez com “tudo planeado, tudo certinho”, como contou Quezia à CNN Brasil por mensagens.

Em 2023, o casal começou a pensar numa nova gravidez. Até que, no dia 21 de abril, um teste de gravidez de farmácia “deu uma linha pouco visível”, mas não foi o suficiente para convencer Quezia, que acabou por fazer outro teste no dia seguinte. À segunda tentativa, o resultado surgiu com maior clareza.

“Ainda não estava a acreditar. No outro dia de manhã, fui ao laboratório, fiz análises ao sangue e aí realmente confirmou-se a gravidez. Fiquei muito feliz, porque queríamos muito. Eu sabia que estava grávida, mas não sabia que estava grávida de seis”, contou.

A descoberta veio somente na primeira ecografia, feita na semana passada, poucos dias antes do Dia da Mãe, no Brasil.

“Confesso que, quando descobri, fiquei muito assustada, porque o choque foi muito grande. Um susto muito grande. Mas, agora já estou conseguir processar tudo”, disse Quezia.

“A nossa vida mudou radicalmente, tudo para mim é novo. Mas estamos muito felizes por esta benção”, acrescentou.

A mãe contou que, entretanto, começou a ser muito procurada pela imprensa devido à gestação pouco comum, que acredita ser inédita no estado do Espírito Santo. Para compartilhar o avanço da gravidez, criou um perfil no Instagram: “Mãe de Sêxtuplos.”

O ginecologista obstetra Thiago Martinelli acompanha a gestação de Quezia e disse à CNN que “o diagnóstico de uma gestação múltipla vem sempre com um misto de felicidade, surpresa e preocupações”.

“Para o obstetra que faz o acompanhamento da gestação de alto risco, as gravidezes múltiplas são uma realidade cada vez mais frequente no nosso consultório e é sempre necessário despender algum tempo nos estudo de cada caso, bem como nos cuidados a ter com cada uma das pacientes no nosso dia a dia de consultório”, acrescentou.

Thiago disse que a gravidez de sêxtuplos é considerada muito rara, o que traz uma preocupação maior.

“A paciente ainda está no início da gestação, por isso vamos acompanhar tudo bem de perto e tentar ajudá-la”, concluiu.