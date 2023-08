À procura do ponto G: será ele real?

Senhoras (e senhores): conseguem encontrar o ponto G?

Em todo o lado, as mulheres já leram ou ouviram dizer que podem possuir uma zona secreta de prazer no interior do seu corpo que, se for corretamente estimulada, produz um prazer intenso e até mesmo o orgasmo.

Mas o chamado ponto G nunca foi identificado com exatidão como uma entidade biológica concreta. Os cientistas ainda estão a discutir o que é e se de facto existe.

Investigadores do King's College de Londres, no Reino Unido, trouxeram o esquivo ponto G para a ribalta com um estudo de mais de 1800 mulheres gémeas. O estudo sugere que não existe uma base genética para o ponto G e que fatores ambientais ou psicológicos podem contribuir para que uma mulher acredite que tem um ponto G. O estudo foi publicado no Journal of Sexual Medicine.

Mas a autora principal do estudo, a psicóloga clínica Andrea Burri, não tem a certeza de que a pergunta tenha sido feita de forma a obter com precisão a informação que os investigadores procuravam, tal como refletido na secção de discussão do estudo.

A sua equipa não examinou fisicamente as mulheres para detetar a presença de pontos G, mas deu às participantes um inquérito em que lhes perguntava se acreditavam que tinham um “chamado ponto G, uma pequena área do tamanho de uma moeda de 20 cêntimos na parede frontal da vagina que é sensível a uma pressão profunda?”

Cerca de 56% das inquiridas responderam “sim” e que não havia correlação genética. Mas apenas cerca de 30% disseram que conseguiam atingir o orgasmo durante a relação sexual, o que pode indicar que as mulheres estavam confusas com a pergunta sobre o ponto G, porque a estimulação do ponto G é suposto induzir o orgasmo, disse ela.

A definição de ponto G no estudo é demasiado específica e não tem em conta o facto de algumas mulheres considerarem os seus pontos G maiores ou mais pequenos, ou mais altos ou mais baixos, disse Debby Herbenick, investigadora da Universidade de Indiana e autora do livro “Because It Feels Good”.

“Não é tanto que seja uma coisa que possamos ver, mas tem sido amplamente aceite que muitas mulheres acham agradável, se não orgásmico, ser estimulado na parede frontal da vagina”, disse Herbenick, que não esteve envolvido no estudo.

O estudo também encontrou correlações com componentes de personalidade em mulheres que relataram ter pontos G: por exemplo, essas mulheres tendem a ser mais extrovertidas, excitáveis e abertas à experiência, o que pode indicar um componente psicológico para o ponto G, disse Burri.

É necessária mais investigação para fazer afirmações mais conclusivas sobre se o ponto G tem uma base fisiológica, dizem os especialistas.

“Não creio que se trate de experiências inventadas”, afirma Herbenick. “E se, no final do dia, alguém inventou algo e sente prazer com isso, então acho que isso é ótimo.”

O ponto G tem sido tão difícil de identificar porque é mais uma mudança fisiológica - semelhante a engolir ou urinar - do que uma estrutura anatómica como um mamilo, disse Irwin Goldstein, diretor de medicina sexual do Hospital Alvarado em San Diego, Califórnia, que supervisiona o processo de revisão por pares do Journal of Sexual Medicine.

Mas outro estudo dá credibilidade ao conceito do ponto G. Os investigadores franceses Odile Buisson e Pierre Foldès fizeram ecografias a um pequeno número de mulheres que tinham relações sexuais com homens. Ao observar as alterações na vagina, os investigadores encontraram provas fisiológicas do ponto G. Este estudo seria revisto no Journal of Sexual Medicine, disse Goldstein.

O ponto G tem o nome do Dr. Ernst Grafenberg, um ginecologista conhecido pela sua investigação sobre os órgãos genitais femininos. Ele descreveu esta zona de prazer da vagina num artigo de 1950.

O livro de 1982 “The G Spot: And Other Discoveries About Human Sexuality", de 1982, popularizou o termo “ponto G”.

Um pequeno estudo efetuado por investigadores italianos no Journal of Sexual Medicine, em 2008, concluiu que as mulheres que conseguiam atingir orgasmos vaginais tinham um tecido mais espesso entre a vagina e a uretra, onde se diz que o ponto G reside.

Uma minoria de mulheres diz que ejacula quando tem um orgasmo no ponto G. Alguns investigadores sexuais dizem que este fluido provém de uma glândula que se encontra perto da zona do ponto G.

Os homens também têm uma espécie de ponto G, abaixo do escroto e acima do ânus, disse Goldstein, embora não tenha recebido tanta atenção como o mais misterioso ponto G feminino.

Os especialistas concordam que a ideia do ponto G tem pressionado tanto as mulheres como os seus parceiros masculinos a encontrar algum tipo de tesouro escondido que leve ao orgasmo apenas com o pénis.

Inicialmente, era um bom conceito, porque quem não gostaria da ideia de “carregar num botão e ter o melhor orgasmo de sempre?”, questinou Burri. Mas as mulheres que não conseguem atingir o orgasmo através de relações sexuais vaginais podem sentir-se inadequadas, e saber que o ponto G pode não existir pode aliviar alguma pressão.

As mulheres devem explorar os seus corpos, descobrir o que gostam e comunicar essa informação aos seus parceiros, disse Herbenick.

“Quer lhe chamem o ponto G ou a parede frontal da vagina, quer inventem um nome disparatado para ele... no fim de contas, é o que gostam e como o vosso corpo funciona”, disse ela.