Portal Citius está em baixo. Maioria dos tribunais está também "sem telefones", alerta sindicato

O portal Citius está em baixo na maioria dos tribunais, confirma o presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, António Marçal, à CNN Portugal.

“De vez em quando, a plataforma tem algumas falhas, mas esta parece mesmo anormal”, diz o presidente do SFJ, que afirma que o problema “terá a ver com uma atualização crítica da parte da distribuição”.

“A seguir a um período prolongado de greves, isto impede o normal seguimento dos processos”, refere, garantindo que, na maior parte dos tribunais, os funcionários “não conseguem enviar as peças processuais por email porque a capacidade de armazenamento da caixa está esgotada”.

Os funcionários judiciais estiveram em greve de 26 de abril a 5 de maio. Reivindicam o pagamento do suplemento remuneratório em 14 meses, tal como chegou a constar em dois Orçamentos do Estado, e a questão da regular progressão na carreira, com acesso às categorias superiores, mesmo que de uma forma faseada.

No passado dia 28 de abril, o SFJ decidiu avançar com nova paralisação, que se pode estender até 15 de julho, face à “ausência de respostas do Ministério da Justiça que motivam os protestos que duram há meses e que têm motivado o adiamento de milhares de diligências e julgamentos”. Contudo, disse então António Marçal, o pré-aviso de greve não deverá entrar antes de 15 de maio com o objetivo de “dar tempo ao Governo” para, entre greves, ir ao encontro das reivindicações dos funcionários judiciais.