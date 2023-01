Nota do editor: Ximena N. Beltran Quan Kiu é escritora e especialista em comunicação, tendo base em Chicago. As opiniões aqui expressas são as suas.

Na semana passada, Shakira fez ao seu ex, o antigo astro do futebol Gerard Piqué, o que qualquer pessoa que tenha sido maltratada e desvalorizada pelo seu parceiro deseja poder fazer. Ela fez knock out ao seu ego e, pelo caminho, recordou a si própria - e ao mundo - do que é capaz.

Em 24 horas, "BZRP Music Session #53", o seu último single juntamente com o produtor argentino e DJ Bizarrap, arrecadou um recorde de 63 milhões de visualizações no YouTube e 14,4 milhões de transmissões no Spotify. A balada pop é uma soma formidável ao cânone das canções de separação, mas é mais do que uma faixa dissimulada sobre o seu antigo parceiro e pai dos seus dois filhos. Ao transmitir as suas queixas num fórum tão público, Shakira fez uma afirmação cultural explosiva e significativa, a de se recusar a carregar qualquer vergonha associada ao fim da sua relação.

Mas é aí que reside o busílis. Nem todos concordam com a sua abordagem. As manchetes em torno do seu single de sucesso assumiram um tom sexista, chamando ao seu comportamento “mesquinho”, e rotulando a canção como sendo um “sucesso de vingança”. Os utilizadores das redes sociais estão a questionar se Shakira quebrou uma regra não escrita entre mulheres ao arrastar a nova “chama” do seu ex. Outros estão contentes por ver o drama a desenrolar-se enquanto a julgam por ter lavado a sua roupa suja.

Gerard Piqué e Shakira em 30 de maio de 2015 em Barcelona, Espanha. David Ramos/Getty Images

Já ouvimos antes a estigmatização de mulheres que têm o seu desgosto de coração. Principalmente com Taylor Swift. Numa entrevista de 2014, Swift respondeu às críticas de que ela lucra com os seus ex.

“Vais ter pessoas que vão dizer, 'Oh, sabes, tipo, ela apenas escreve canções sobre os seus ex-namorados'”, disse a cantora. “E penso francamente que esse é um ângulo muito sexista. Ninguém diz isso sobre Ed Sheeran. Ninguém diz isso sobre Bruno Mars. Estão todos a escrever canções sobre os seus ex, as suas atuais namoradas, a sua vida amorosa, e ninguém levanta a bandeira vermelha aí”.

E ela está certa. Basta olhar para Bad Bunny. O seu álbum em espanhol “Un Verano Sin Ti” bateu recorde atrás de recorde e valeu-lhe o primeiro lugar de álbum do ano da Billboard. O título traduzido significa "Um Verão Sem Ti” - o seu tema de coração partido bem expresso logo no título e reiterado na maioria das suas 23 canções. No entanto, as pesquisas online sobre o cantor porto-riquenho juntamente com o título do seu álbum não rendem imediatamente críticas à sua volta, por monetizar a sua vida amorosa – antes aplaudem a sua genialidade e criatividade.

Num tweet viral publicado no mesmo dia do lançamento da canção, a utilizadora Melany Mora Murillo derrubou todas as formas subtis que Shakira usara sobre o seu conhecimento íntimo do Piqué e o transformara em arma de arremesso, deixando poucas dúvidas (se é que havia alguma) a quem ela se refere. Os destaques na rede social da utilizadora incluem: apontar como as batidas de Bizarrap ecoam as de "Me Enamoré" ("Apaixonei-me"), uma canção de 2017 que Shakira fez sobre o seu então relacionamento com Piqué, a destacar como Shakira usa o tempo na letra para aludir à numerologia na sua relação. Aos 2:22 ela canta "I'm worth two times more than a 22-year-old" (“eu valho duas vezes mais que uma de 22 anos”), o que é uma referência não apenas à namorada mais nova de Piqué (agora de 23 anos; ele fará 36 anos no próximo mês) mas também ao aniversário partilhado do antigo casal de 2 de fevereiro, com 10 anos de diferença. Ela também usa o gesto de assinatura de Piqué, de apontar dois dedos com ambas as mãos para cima.

Para verdadeiramente apreciar o calor por detrás da canção, é preciso vê-la emparelhada ao lado do vídeo, onde a linguagem corporal de Shakira acrescenta outra camada de complexidade. A câmara concentra-se nela quando ataca a sua antiga chama, ela ocupa espaço e atira o seu corpo em volta, projetando confiança e poder. É um afastamento longínquo de “Monotonía”, lançado em outubro de 2022. No vídeo musical de Monotonía, ela passa a maior parte do tempo em lágrimas, parecendo desgrenhada e cantando “a culpa não foi minha, nem tua, a culpa foi da monotonia”.

E é aqui que vemos realmente Shakira a aquecer os motores, dizendo (com um jogo muito aguçado de palavras no apelido do seu ex, para começar) “Compreendo que a culpa não é minha se és criticado, eu só faço música, desculpa se te salpiquei”. Desvalorizar o seu impacto dizendo que "só faz música" é a única vez em que ela faz uma abordagem redutora, apropriando-se em seu benefício dos estereótipos de género das mulheres como fracas e moles.

Ela coloca os problemas dela aos pés dele e dá uma visão do que a mantém acordada à noite - tendo a mãe dele como sua vizinha, a imprensa a persegui-la não só por causa da separação mas também por evasão fiscal onde, se condenada, enfrenta até uma pena de prisão de oito anos e uma multa de cerca de 25 milhões de dólares (ela negou repetidamente as acusações). Depois de ter corrido através dos obstáculos que enfrenta após a partida dele, coisas que seriam esmagadoras em circunstâncias normais, ela duplica a sua fé em si mesma e traz outras mulheres traídas para o grupo, citando "As mulheres já não choram, as mulheres encaixam dinheiro”.

Esta canção pode ter sido feita como um ato de sobrevivência - ela chama-lhe “catártica” e canta que tem de se “desfazer” da sua dor -, mas não há como negar que é uma máquina de fazer dinheiro e mostra ao mundo que ela ainda consegue. Ela está a encaixar dinheiro com certeza. Mas ao ser tão aberta sobre o que está a passar, ela assumiu o seu poder e está a triunfar. Shakira rejeitou as expectativas da sociedade e as pressões para se comportar de uma determinada forma quando uma relação de longo prazo chega ao fim. Pelo caminho, fez a maior estreia em língua espanhola na história de Spotify (um feito e tanto na era pós-"Un Verano Sin Ti" de Bad Bunny).

Como mulher cujo antigo parceiro de vida é agora o seu ex - uma dolorosa recordação do que acontece quando se aceita menos do que se vale -, Shakira está a recordar aos outros uma verdade universal. Não existe um manual de instruções para os piores momentos da sua vida. Há uma grande probabilidade de ser criticada por alguém pelo que fizer enquanto estiver a curar-se, pelo que mais vale fazer tudo o que lhe pareça correto.

Foto no topo: A cantora colombiana Shakira chega à projeção do filme “Elvis” durante a 75ª edição do Festival de Cannes, no sul de França, a 25 de Maio de 2022. Christophe Simon/AFP/Getty Images