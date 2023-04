“Estimados jornalistas e meios de comunicação” é como começa o apelo que Shakira escreveu aos órgãos de comunicação para que se afastem dos seus filhos.

Milan e Shasha têm apenas 10 e 8 anos mas, no último ano têm vivido “um cerco incessante e uma perseguição implacável por parte dos paparazzi e de vários meios de comunicação social em Barcelona”, escreve a cantora colombiana.

Recentemente, Shakira abandonou Barcelona, onde vivia com Piqué, e mudou-se para Miami, nos Estados Unidos. Nesta nova etapa, pede que o direito à privacidade dos pequenos seja respeitado.

“Agora que estão a iniciar uma nova etapa nas suas vidas, peço aos meios de comunicação social, em nome dos meus filhos, que por favor respeitem o seu direito à privacidade”, pede Shakira, confiando “que jornalistas e fotógrafos sejam sensíveis à situação que Milan e Sasha enfrentam e possam comportar-se com eles da forma mais humana possível”.

Desde a notícia da separação de Gerard Piqué, em junho de 2022, que o assunto não tem descanso. Na cidade catalã, os seus filhos chegaram mesmo a ser seguidos “até à saída da escola, esperando-os à porta da nossa casa, ou perseguindo-os até às suas atividades extracurriculares”, denuncia a cantora.

Em novembro, Shakira e Piqué chegaram a um acordo sobre os filhos menores em que a cantora tinha a permissão do pai das crianças para se mudar para os Estados Unidos, com a condição de Piqué os poder visitar, sem dias e horas marcados - ou seja, sempre que quisesse.

O ambiente de tréguas não demorou muito. Em janeiro, o lançamento do Bzrp Music Sessions, Vol. 53, onde Shakira expõe todo o sentimento de hostilidade para com o seu ex e até sogra, virou um hit, sobretudo nos países de língua espanhola e reabriu a ferida desta história.

Apesar disso, neste momento, a artista só pede respeito pelas crianças, “não enquanto artista, mas como mãe que deseja proteger e cuidar do bem estar psicológico e emocional dos seus filhos”, termina.