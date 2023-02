Shamima Begum tinha 15 anos quando fugiu de casa, em Londres, com outras duas colegas para viajar rumo à Síria para se juntar ao Daesh. Ainda menor de idade, casou-se com um militante holandês do Daesh, Yago Riedijk, e tiveram três filhos, que acabaram por morrer.

Em 2019, Shamima perdeu a cidadania britânica e ficou impedida de voltar ao Reino Unido. A jovem, que tinha recorrido desta decisão, viu agora o recurso ser negado pelo juiz Robert Jay, da Comissão Especial de Recurso de Imigração (SIAC), avança a CNN.

Os juízes do SIAC não determinaram, no entanto, se Shamima pode ou não regressar ao Reino Unido.

A viver no campo de refugiados de al-Roj, no nordeste da Síria, Shamima, de 23 anos, descreve o local como "pior do que a prisão" por não haver limite para a duração da sua detenção, depois de ter sido capturada durante a queda dos territórios ocupados pelo Daesh.

Em 2019, numa entrevista ao The Times, a jovem afirmou-se arrependida de tudo o que fez e pedia uma segunda oportunidade ao Reino Unido, que lhe havia retirado a nacionalidade, e dizia que lhe tinham feito "uma lavagem cerebral".

"Fizeram-me uma lavagem cerebral. Vim para aqui porque acreditei em tudo o que me disseram, sabendo muito pouco sobre sobre a realidade da minha religião", contava Shamima Begum em entrevista ao The Times.