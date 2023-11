Morreu Shane MacGowan, o vocalista dos Pogues

Shane MacGowan, vocalista e compositor da banda irlandesa The Pogues, morreu aos 65 anos após um longo período com problemas de saúde. A morte foi anunciada por um comunicado da família.

Em dezembro de 2022, MacGowan foi hospitalizado com encefalite viral e, como resultado, passou vários meses nos cuidados intensivos.

Nascido em Kent em 1957, MacGowan fundou, em 1982, a banda The Pogues com elementos ingleses e irlandeses, juntando o punk com influências da música tradicional celta em discos como "Red Roses For Me" (1984) ou "If I Should Fall From Grace With God" (1988).

“Tornou-se óbvio que tudo o que poderia ser feito com um formato de rock padrão tinha sido feito, geralmente muito mal”, disse o músico à NME em 1983, quando os Pogues estavam a iniciar a sua carreia. “Queríamos apenas fazer música que tivesse raízes, que fosse mais forte e tivesse mais raiva e emoção reais.” MacGowan escreveu bastante sobre a cultura e o nacionalismo irlandeses e as experiências da diáspora irlandesa.

Em 1987, os Pogues convidaram cantora Kirsty MacColl para fazer "Fairytale of New York", que se tornou um grande sucesso e ainda é tocado no Natal todos os anos. Em dezembro de 2022, a canção foi certificada com quíntupla platina no Reino Unido por três milhões de vendas.

Em 1991, Shane MacGowan foi substituído por Joe Strummer, devidos aos aos seus problemas com o álcool e ao "comportamento pouco profissional".