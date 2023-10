A arte inesperada de Sharon Stone. "Entro numa espécie de transe"

Sharon Stone dedica-se à sua arte. Durante anos, o seu meio de eleição foi a representação, mas desde que a atriz nomeada para um Óscar pegou num pincel nos primeiros dias da pandemia de Covid-19, nunca mais o largou.

"Entro numa espécie de transe", disse Stone sobre a sua prática diária de pintura durante uma entrevista à CNN. Esta semana, Stone mostrou os frutos desse trabalho na sua primeira exposição na Costa Leste dos EUA, "Welcome to My Garden", ou "Bem-vindo ao Meu Jardim", que está patente até 3 de dezembro na C. Parker Gallery em Greenwich, Connecticut.

A exposição partilha o título com um dos 19 quadros expostos, uma tela de 1,80 m de altura que apresenta uma forma serpentina fantasmagórica enrolada em torno de um par de flores cuidadosamente representadas. "O planeta é o nosso jardim", disse Stone sobre o simbolismo por detrás da obra. "Penso que muitas pessoas estão a desrespeitar o planeta, fingindo que não há alterações climáticas, que não há uma crise climática ambiental. E (acreditam) que se simplesmente a ignorarem, ela desaparecerá".

"A State of Affairs", de Sharon Stone, uma das quase 20 pinturas da atriz apresentadas na sua nova exposição. Cortesia da Galeria C. Parker

Muitas das obras da exposição baseiam-se em questões sociais, bem como na experiência pessoal. "Criei estas obras para compreender a essência da criatividade pura que vem da verdade sincera", afirmou Stone numa declaração que acompanha a exposição. "Para deixar de lado o ruído, os julgamentos e a poluição das nossas pulsões sociais".

Uma das pinturas, "A State of Affairs", mostra um ninho de víboras sangrentas que Stone comparou a uma sociedade patriarcal que acredita que pode simplesmente "tirar e tirar", quer se trate de recursos naturais ou de poder político.

A contemplativa "Jerusalém" (ver em baixo), por sua vez, foi inspirada numa visita que Sharon Stone fez há alguns anos ao Muro das Lamentações, onde rezou pela paz. Incluí-lo na exposição, que foi inaugurada poucos dias depois dos ataques surpresa do Hamas contra Israel, foi importante para ela, disse Stone, porque "cada perda na guerra é o filho de uma mãe".

A pintura tornou-se uma forma de expressão vital para Stone, que se tornou um ícone dos anos 90 graças aos seus papéis em filmes como "Casino" e "Instinto Fatal". O quadro botânico "It's My Garden, Asshole", por exemplo, foi feito para uma amiga que lutou para ter um bebé e sofreu um aborto espontâneo antes de dar à luz aos 40 anos.

Quando o sogro da mulher comentou o peso do bebé que ela ainda carregava alguns meses mais tarde, ela ficou "simplesmente devastada", recordou Stone, acrescentando que disse à amiga para enfrentar o sogro. Stone pintou uma tela crua e cheia de dentes na sua própria resposta. "Eu estava tão zangada. Parecia uma personagem de banda desenhada", recordou Stone sobre o processo criativo, imitando as lágrimas que lhe saíam dos olhos.

A forte emoção por detrás das obras de Stone foi o que atraiu a proprietária da galeria, Tiffany Benincasa, que dirige o espaço da galeria em Greenwich há cerca de 10 anos, depois de uma carreira anterior em Wall Street. "Sente-se a energia", disse Benincasa sobre os quadros de Stone. O compromisso que a atriz assumiu com a sua arte também é evidente, acrescentou o galerista. "Ela está a trabalhar a fundo".

Stone começou a pintar em criança, ensinada pela sua tia Vonne, que era artista e tinha enchido a casa da família de murais. Estudou arte brevemente na Universidade de Edinboro, no seu estado natal, a Pensilvânia, antes de abandonar a escola para começar a ser modelo e atriz no final da década de 1970. Mas o presente de um amigo com um kit de pintura por números durante o confinamento devido à Covid-19 estimulou uma explosão de criatividade que levou Stone a encher o seu quarto com as suas obras de arte, antes de transformar uma casa de hóspedes na sua propriedade de Los Angeles num estúdio em casa. Atualmente, Stone dedica várias horas por dia à pintura. No início deste ano, organizou a sua primeira exposição em Los Angeles, na Allouche Gallery.

Stone posa com a sua obra "Bayou". ChiChi Ubina/Courtesy C. Parker Gallery

Atualmente, Stone passa a maior parte do seu tempo no estúdio a tentar traduzir para a tela a forma como vê o mundo. "Desde que tive um AVC, comecei a ver padrões de cores na parede", disse. O AVC foi causado por uma hemorragia cerebral maciça, que a levou a perder papéis em Hollywood, disse ela a Chris Wallace, da CNN, no início deste ano. Mas também alterou a sua perceção visual. "Tive de tomar medicação para o parar, mas acho que nunca passou, porque continuo a ver cores extra em todo o lado".

Sharon Stone também faz experiências com diferentes técnicas e materiais, desde rolos de pintura a fita adesiva para campos de pickleball, para conseguir os efeitos que pretende. "Utilizo muito a tinta metálica porque gosto muito dessa qualidade reflectora", afirmou. "Comecei a incorporar tinta em spray nas minhas pinturas porque não conseguia obter esse tipo de hiper-reflexo de outra forma."

Uma "obsessão" por pintores modernistas como Wassily Kandinsky e Joan Miró influenciou as pinturas mais abstractas de Stone, como "Amelia", um díptico com o nome da lendária piloto Amelia Earhart. "Pensei muito no que deve ter sido para ela estar tanto tempo sozinha no avião, dia após dia, hora após hora". disse Stone. "E no que é que ela estava a pensar e para onde ia e como eram todos estes dias e noites intermináveis."

"Giverny" resultou de uma viagem que Stone fez à aldeia francesa onde Claude Monet viveu e trabalhou. Cortesia da Galeria C. Parker

A pintura "Giverny", de 2,5 metros de largura, foi baseada numa visita aos jardins de Claude Monet na aldeia de Giverny, no norte de França, onde Stone pediu ao jovem filho dos tratadores do local para lhe mostrar todos os locais de onde o impressionista pintou. "Por isso, rastejámos por entre os arbustos, de mãos e joelhos. E ele sabia exatamente onde subir para a ponte e puxar (as plantas) para o lado", disse ela. "Eu queria pintar a minha própria Giverny, e como ela me parecia."

Qualquer que seja o ponto de partida, o processo consome sempre Stone, que admite que pode ser "um pouco psicopata" quando se trata de garantir que uma obra de arte corresponde à visão que tem na cabeça. "É simplesmente compulsivo", diz ela.