O banco First Citizens comprou todos os empréstimos e depósitos do Silicon Valley Bank (SVB), ajudando a aliviar algum do receio com a turbulência na banca nas últimas semanas. Assim, com esta decisão, 17 balcões do falido SVB abrem esta segunda-feira como agências do First Citizens.

Na prática, o First Citizen compra cerca de 72 mil milhões de dólares em ativos do SVB com um desconto de 16,5 mil milhões de dólares e o custo estimado do colapso do SVB para o fundo de garantia de depósitos é de cerca de 20 mil milhões de dólares, de acordo com a Federal Deposit Insurance Corp (FDIC).

O First Citizens, com sede na Carolina do Norte, indicou em comunicado que não comprou outros ativos ou dívidas do SVB Financial Group.