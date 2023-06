Milhares de pessoas despedem-se de Berlusconi: "Silvio, para sempre"

A praça em frente à Catedral de Milão, em Itália, encheu-se esta quarta-feira para que milhares de pessoas pudessem prestar a última homenagem a Silvio Berlusconi, que morreu na segunda-feira, aos 86 anos. Dentro do Duomo, mais de dois mil convidados, entre os quais altas figuras de Estado e a família do antigo primeiro-ministro italiano, assistiram ao funeral de Estado com honras militares.

Berlusconi foi velado na Villa San Martino, a mansão da qual era proprietário fora da cidade, apenas pela família. Ao longo do caminho entre Villa San Martino e a Catedral de Milão, centenas de pessoas aproveitaram para se despedir de "Il Cavaliere".

Na chegada à praça em frente à catedral de Milão, milhares de pessoas aguardavam a chegada do féretro, debaixo do forte sol que se fazia sentir, e entoavam cantos que faziam lembrar o ambiente vivido em San Siro, o estádio do AC Milan. Entre a multidão, vários cartazes saudavam aquele que foi primeiro-ministro de Itália e fundador do grupo Mediaset: "Silvio, para sempre", "Ciao, Silvio" e "Grazie Presidente" eram algumas das mensagens que se liam por entre os cachecóis do AC Milan ou das bandeiras do partido Força Itália.

Durante a missa, a que estes milhares puderam assistir através de ecrãs gigantes colocados na praça do Duomo, não houve nenhuma mensagem dos filhos de Berlusconi nem da mulher, uma vez que as regras para este tipo de cerimónias na catedral não o permite.

De acordo com a Reuters, na primeira fila da catedral estavam sentados os cinco filhos de Berlusconi, assim como a mulher, Marta Fascina, de 33 anos, com quem se tinha casado em março do ano passado.

Depois da cerimónia, a urna foi transportada e depositada no carro fúnebre debaixo de nova chuva de gritos e de aplausos. Berlusconi será cremado e as suas cinzas serão guardadas num mausoléu que construiu para si e para a sua família nos terrenos da sua villa.