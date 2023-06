Presidente italiano homenageia “grande líder político” que marcou República italiana

O Presidente italiano, Sergio Mattarella, recordou esta segunda-feira o antigo primeiro-ministro Silvio Berlusconi, que morreu aos 86 anos, como "um grande líder político" que marcou a República de Itália, influenciando os seus "paradigmas, costumes e linguagens".

Numa nota publicada na página da Presidência da República de Itália, Mattarella diz que tomou conhecimento, "com profunda tristeza, da notícia da morte de Silvio Berlusconi, fundador e líder [do partido] Forza Italia e protagonista durante longos períodos da política italiana e das suas instituições republicanas".

"Berlusconi foi um grande líder político que marcou a nossa República, influenciando paradigmas, costumes e linguagens", refere o chefe de Estado.

Recordando o percurso político de Berlusconi, Mattarella refere que, numa "época de profundas convulsões", a "descida ao terreno" do antigo primeiro-ministro, com "um partido recém-fundado", obteve um "consenso tão alargado" que lhe permitiu "compor de imediato uma maioria e um Governo".

"A liderança de Berlusconi ajudou a moldar uma nova geografia na política italiana, permitindo-lhe assumir o cargo de primeiro-ministro por quatro vezes", lembra.

Nas funções de primeiro-ministro, prossegue o Presidente italiano, Berlusconi "lidou com acontecimentos globais, como a crise provocada pelo ataque às Torres Gémeas [em 2001 em Nova Iorque], a luta contra o terrorismo internacional e as convulsões financeiras no final da primeira década do novo século".

Mattarella destaca ainda que o antigo primeiro-ministro "foi integrando progressivamente o movimento político que fundou na família popular europeia, favorecendo a continuidade da orientação atlântica e europeísta" de Itália.

"Era uma pessoa de grande humanidade e um empresário de sucesso, um inovador no seu setor. Alcançou posições de destaque na indústria da televisão e dos meios de comunicação social, muito antes do seu envolvimento direto nas instituições", lê-se na nota de Mattarella.

Para o Presidente italiano, Berlusconi foi também "o arquiteto de importantes sucessos no mundo do desporto italiano".

"Gostaria de transmitir as minhas condolências e solidariedade aos seus filhos, a todos os seus familiares, ao seu partido e a todos aqueles que lhe foram mais próximos em vida e na sua última batalha contra a doença, travada com uma coragem e um otimismo exemplar", acrescenta Matarella.

Silvio Berlusconi, que esta segunda-feira morreu aos 86 anos, foi uma figura polémica, magnata dos 'media', conservador e de direita e primeiro-ministro de Itália durante nove anos (1994-1995, 2001-2006, 2008-2011).

Foi alvo de acusações de corrupção e esteve no centro de escândalos sexuais que culminariam na sua expulsão do Senado italiano, em 2013.

Em 2022, o multimilionário regressou à ribalta política como senador e líder do partido que fundou, Força Itália, membro da coligação de direita e extrema-direita atualmente no poder, liderada pela primeira-ministra Giorgia Meloni.

Segundo a agência de notícias italiana ANSA, o funeral de Berlusconi terá lugar esta quarta-feira na catedral de Milão.