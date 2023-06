Simão Correia já teve alta depois do transplante: “Estou muito, muito feliz”

Simão Correia, o jovem de 23 anos que foi diagnosticado com leucemia em setembro do ano passado e encetou uma campanha pela doação de medula, já teve alta do IPO, onde foi submetido a um transplante. Isso mesmo anunciou o próprio, numa publicação no Instagram, onde tem feito uma espécie de diário da doença.

“Eram 16 e picos e pisguei-me dali para fora, passei na farmácia a buscar toda a medicação que tinha (estou a 28 medicamentos por dia), fui à marginal ver o mar, vim para casa e comi uns nuggets com uns palitos de vegetais feitos na fritadeira de ar quente e depois enfiei-me na cama! Tanta coisa para fazer e o que é o vosso manjerico decide fazer? Exato: adormeci em segundos e nem queria!”, relatou.

“Estou muito, muito feliz. (…) Vamos celebrar esta pequena grande vitória de hoje. TIVE ALTA!”, acrescentou.

O pai de Simão já tinha testado a sua compatibilidade com o filho e sabia que era reduzida, pouco mais de 50%. Mas, após procuras sem sucesso e uma emergência médica, foi o seu dador. O transplante aconteceu a meio do mês de maio.