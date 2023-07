Sinéad O'Connor foi "encontrada sem vida" em casa. Polícia não considera morte suspeita

Sinéad O'Connor foi encontrada inconsciente na sua casa em Londres, revelou a polícia, confirmando que a morte não estava a ser tratada como suspeita, avança a BBC News.

Segundo a mesma fonte, a cantora foi "encontrada sem vida" e foi "declarada morta no local" às 11:18, tendo a sua família sido prontamente notificada. Vai ainda ser preparado um dossier pelo médico legista para apurar as causas da morte.

Nascida no condado de Dublin, na Irlanda, Sinéad O'Connor deixou a sua marca com a famosa canção "Nothing Compares 2 U", que foi um sucesso mundial em 1990.

Leo Varadkar, primeiro-ministro irlandês, juntou-se à homenagem prestada à cantora, dizendo que "era amada em todo o mundo e o seu talento era inigualável".

Sinéad tinha regressado recentemente a Londres, no início de julho, expressando o seu entusiasmo por voltar a fazer da cidade a sua casa. Nas suas redes sociais, confessou a sua vontade de fazer uma tour no próximo ano e expressava entusiasmo por vir a assistir a espectáculos de ballet e por criar novas canções.

No início deste ano, Sinéad O'Connor recebeu o prémio de Álbum Clássico Irlandês, com "I Do Not Want What I Haven't Got". A cantora foi aplaudida de pé quando dedicou o prémio a "todos e cada um dos membros da comunidade de refugiados da Irlanda". "És muito bem-vindo à Irlanda. Gosto muito de ti e desejo-te felicidades", acrescentou, à data.

Sinéad O'Connor deixa três filhos, depois de ter perdido um deles, Shane, de apenas 17 anos, no ano passado, após anos de luta contra problemas de saúde mental, de acordo com o The Sun.