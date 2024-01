Sinéad O'Connor morreu de causas naturais

Sinéad O'Connor, cantora e compositora irlandesa, morreu de causas naturais, confirma o gabinete legal britânico.

A cantora morreu em julho de 2023, aos 56 anos, tendo sido encontrada inconsciente em sua casa, em Londres. Segundo o Tribunal de Justiça do interior sul de Londres, nenhuma causa médica tinha sido encontrada e seria realizada uma autópsia que poderia levar várias semanas.

Agora, a procuradoria britânica confirmou que O'Connor morreu de causas naturais e anunciou que deixou de investigar a sua morte.

Nascida no condado de Dublin, na Irlanda, Sinéad O'Connor deixou a sua marca com a famosa canção "Nothing Compares 2 U", que foi um sucesso mundial em 1990.

Tornou-se um dos nomes mais conhecidos da música pop irlandesa e também mundial na década de 90. No início do ano passado, O'Connor recebeu o prémio de Álbum Clássico Irlandês, com "I Do Not Want What I Haven't Got".

Sinéad O'Connor deixa três filhos, depois de ter perdido um deles, Shane, com apenas 17 anos, em 2022, após anos de luta contra problemas de saúde mental.