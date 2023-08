Despiste de mota provoca dois mortos em Sines

Duas pessoas morreram duranta a manhã de sábado no concelho de Sines, distrito de Setúbal, após o despiste da mota onde seguiam, avançaram fontes da proteção civil à agência Lusa.

De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, o alerta para o acidente foi dado às 06:51. O comandante dos Bombeiros Voluntários de Sines, Nuno Rosado, precisou que as vítimas mortais, um homem e uma mulher, tinham entre 53 e 55 anos.

Segundo a mesma fonte, o despiste ocorreu na rotunda da Misericórdia, no Itinerário Complementar (IP) 8, junto a Almarjões.

Para as operações de socorro foram acionados 12 operacionais, apoiados por duas viaturas, entre meios dos Bombeiros Voluntários de Sines, INEM, Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e GNR.

Militares do Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR vão investigar as causas do acidente.