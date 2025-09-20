Criança de 3 anos em estado crítico após cair de prédio em Sintra

Uma criança, com apenas 3 anos de idade, caiu esta tarde do quarto andar de um prédio em Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

O incidente ocorreu por volta das 16:30.

A criança foi transportada por amigos da família ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Algueirão-Mem Martins, que de imediato solicitaram a presença da PSP no local.

De acordo com informações apuradas pelas TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), os pais do menor encontram-se fora do país e a criança estaria aos cuidados de amigos da família. No momento do acidente, o menor encontrava-se na casa de uma ama fica fixa no mesmo prédio da família.

A criança foi posteriormente transportada em estado crítico para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

As autoridades estão a tomar conta da ocorrência para apurar as circunstâncias do acidente, incluindo as condições de segurança da habitação e a responsabilidade da pessoa que tinha a guarda da criança no momento da queda.