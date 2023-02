O presidente sírio, Bashar al-Assad. visitou, esta sexta-feira, a região afetada pelo sismo de segunda-feira, naquela que é a primeira visita presidencial às áreas onde o abalo se fez sentir com mais violência.

A presidência síria divulgou, no Twitter, imagens do presidente acompanhado da mulher, Asma al-Assad, durante a visita ao hospital universitário de Alepo, onde falou com os feridos do terramoto e os médicos e os funcionários que trabalham no hospital.

"Estamos orgulhosos dos quadros nacionais em todas as crises e, na crise do terramoto, testemunhámos muito heroísmo, e os médicos que trabalham nas sombras fazem parte desses heroísmos", afirmou al-Assad.

Para além de ter estado no hospital, o presidente sírio esteve ainda no bairro de al-Mashareqa, em Alepo, onde falou com as equipas de resgate responsáveis pelos trabalhos de remoção de escombros, salvamento dos feridos e recuperação das vítimas.

O número de mortos no sismo que atingiu o sudeste da Turquia e a vizinha Síria na segunda-feira já aumentou para mais de 22.300, de acordo com um novo balanço provisório divulgado esta sexta-feira.

O mau tempo está a dificultar as operações de resgate e torna ainda mais difícil a situação de alguns dos sobreviventes, que sofrem com o frio e têm de recorrer a lareiras improvisadas.

O tremor de terra que sacudiu a Turquia ocorreu a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste do país, próximo da fronteira com a Síria, a uma profundidade de 17,9 quilómetros.