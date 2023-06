Síria: 22 soldados norte-americanos feridos em incidente com helicóptero

Um incidente com um helicóptero no nordeste da Síria feriu 22 soldados norte-americanos no domingo, indicou, em comunicado, o Comando Central dos Estados Unidos.

O incidente está a ser investigado, embora não tenha sido detetado fogo inimigo, acrescentou na mesma nota, divulgada na segunda-feira.

De acordo com o exército, os soldados têm vários graus de ferimentos e todos estão a receber tratamento.

Pelo menos dez deles tiveram de ser transferidos para instalações médicas fora da área de responsabilidade do Comando Central no Médio Oriente.