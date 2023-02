Uma menina de 10 anos foi retirada com vida dos escombros esta quinta-feira, cerca de 90 horas após o sismo que abalou a Turquia e a Síria.

De acordo com a CNN Internacional, que cita um comunicado do Departamento dos Bombeiros de Antália - que fizeram o resgate - Hilal Saglam permaneceu 90 horas debaixo dos escombros de um edifício em Hatay, na Turquia.

As equipas de resgate relatam que "ouviram barulho debaixo dos escombros" e conseguiram retirar Hilal Saglam "após um meticuloso trabalho de sete horas".

Hatay’da 10 yaşındaki Hilal Sağlam 90’ıncı saatte enkazdan canlı çıkardı.



Hilal’in itfaiye ekiplerinden ilk istediği şey ise süt oldu. pic.twitter.com/GOg7eI2JiQ — gdh (@gundemedairhs) February 9, 2023

"A menina ferida, que foi colocada na maca com grande alegria e entre aplausos, foi transportada para o hospital para receber assistência", adianta o comunicado, que esclarece que a primeira coisa que a menina pediu quando saiu dos escombros foi um copo de leite.

O número de mortos no sismo que atingiu o sudeste da Turquia e a vizinha Síria na segunda-feira já aumentou para mais de 20 mil, de acordo com um novo balanço provisório divulgado esta quinta-feira.

Na Turquia, o mais recente balanço regista mais de 17 mil mortos e 70 mil feridos, de acordo com os números divulgados pela agência turca de emergência e desastres.

Já na Síria foram, até agora, registadas mais de 3.300 mortes, a maior parte nas áreas controladas pelos rebeldes, de acordo com a Reuters.

O mau tempo está a dificultar as operações de resgate e torna ainda mais difícil a situação de alguns dos sobreviventes, que sofrem com o frio e têm de recorrer a lareiras improvisadas.

O tremor de terra que sacudiu a Turquia ocorreu a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste do país, próximo da fronteira com a Síria, a uma profundidade de 17,9 quilómetros.