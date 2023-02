Um sismo de 4,1 na escala de Richter foi sentido na ilha de Santa Maria, em Vila do Porto, São Pedro, Almagreira e Santo Espírito, revelou esta terça-feira a Proteção Civil.

No site do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores informa-se que o abalo foi registado pelo O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), às 22:40 locais de segunda-feira (23:40 em Lisboa), tendo epicentro a cerca de 51 quilómetros a Este de Santo Espírito, na ilha de Santa Maria, situada no grupo Oriental do arquipélago açoriano.

“De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV (Escala de Mercalli Modificada) em Vila do Porto, São Pedro, Almagreira e Santo Espírito (concelho de Vila do Porto)”, acrescenta a Proteção Civil.

A Escala de Mercalli Modificada mede os “graus de intensidade e respetiva descrição” e, quando há uma intensidade de IV, considerada “Moderada”, os “carros estacionados balançam”, as “janelas, portas e loiças tremem” e “os vidros e loiças chocam ou tilintam”, podendo as paredes ou estruturas de madeira ranger, revela o Instituto do Mar e Atmosfera (IPMA) na sua página da Internet.

Com intensidade III, considerada Fraca, o abalo é “sentido dentro de casa” e “os objetos pendentes baloiçam”, sentindo-se uma “vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados”, de acordo com o IPMA.