Sismo nas Filipinas faz pelo menos sete mortos

Pelo menos sete pessoas morreram no sul das Filipinas, na sequência de um sismo de 6,7 de magnitude, na sexta-feira, ao largo da ilha de Mindanao, disse o Gabinete de Defesa Civil filipino.

As autoridades indicaram que seis pessoas morreram na região central de Mindanao e uma em Davao Ocidental, e indicou que os danos ainda estão a ser avaliados, pelo que o número de mortos pode aumentar.

Imagens e vídeos publicados nas redes sociais mostram cenas de pânico no interior de um centro comercial na cidade de Davao durante o sismo, com vidros a partirem-se e objetos a cair do teto, enquanto pessoas procuram abrigo.

O Serviço Geológico dos EUA, que acompanha a atividade sísmica em todo o mundo, localizou o hipocentro deste sismo a uma profundidade de 77 quilómetros e o epicentro a cerca de 26,7 quilómetros a sul da cidade de Burias, onde vivem cerca de quatro mil pessoas.

As Filipinas situam-se no chamado "anel de fogo" do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica, onde se registam todos os anos cerca de sete mil sismos, a maioria dos quais moderados.