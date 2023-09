Sismo de 4,8 abala Florença durante a madrugada

Um sismo de magnitude 4,8 abalou Florença, no centro de Itália, durante a madrugada, mas não terá causado danos significativos, adiantam as autoridades regionais citadas pela Reuters.

O epicentro foi registado ao largo de Marradi, uma cidade a cerca de 70 quilómetros a nordeste de Florença, a uma profundidade de 8,4 quilómetros, revelou o Instituto Italiano de Geofísica e Vulcanologia (INGV).

O terramoto ocorreu às 03:10 e foi seguido por várias réplicas.

"De momento, não há situações particularmente críticas na sequência do terramoto com epicentro em Marradi", escreveu o presidente da Toscânia, Eugenio Giani, no Facebook.

Segundo a mesma fonte, o centro de emergência recebeu cerca de 300 chamadas e "a Proteção Civil foi ativada para prestar assistência à população".

Na sequência do sismo, o presidente da Câmara de Marradi, Tommaso Triberti, decidiu encerrar as escolas por precaução, uma vez que o sismo e as réplicas "assustaram a população de Marradi que saiu para a rua".

"O centro de operações municipal foi ativado. A Sala de Proteção Civil da Cidade Metropolitana de Florença, que está a acompanhar a situação, ainda não recebeu qualquer informação sobre danos materiais ou pessoais", adiantou Triberti.