Pampilhosa da Serra: sismo descrito “como uma bomba”. Mas sem danos pessoais ou materiais, “só mesmo o susto”

O sismo de magnitude 3,4 na escala de Richter registado este sábado perto da Pampilhosa da Serra (Coimbra) foi descrito “como uma bomba” e causou “susto e alarido”, disse à Lusa fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) o abalo foi registado pelas 07:51, sendo o epicentro localizado perto de 20 quilómetros Este-Nordeste da Pampilhosa da Serra.

“Temos agora relatos de pessoas que sentiram o sismo, causou susto e alarido e foi-nos descrito como se fosse uma bomba. No entanto, não nos relataram danos pessoais nem materiais, só mesmo o susto”, explicou a fonte.

Até às 10:38 “não foram registadas réplicas”, disse, explicando que “não se está à espera que as haja”.

Segundo o IPMA, aquele sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) nos concelhos da Covilhã (Castelo Branco), Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra e Vila Nova de Poiares (Coimbra) e com menor intensidade no concelho de Tondela (Viseu).

Bombeiros de Pampilhosa da Serra sem registo de alertas por causa do sismo

Os bombeiros de Pampilhosa da Serra não receberam alertas ou chamadas da população na sequência do sismo de magnitude 3,4 registado hoje a cerca de 20 quilómetros daquela localidade.

Contactada pela Lusa, fonte da corporação disse que o sismo não foi sentido no quartel e que não recebeu telefonemas da população.

O vereador da Câmara Municipal Rui Simão comentou à agência Lusa que o município também não recebeu pedido de esclarecimentos da parte da população, embora tenha ouvido alguns relatos dos habitantes.

“Quem notou disse ter ouvido primeiro um pequeno ruído, semelhante a uma caldeira a arrancar, e depois uma pequena vibração, muito ténue”, disse o autarca, salientando que a população está tranquila e que se trata de um “fenómeno raro” naquele território.