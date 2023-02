Foi registado esta terça-feira na Roménia um sismo com magnitude de 5,5 na escala de Richter.

Segundo dados do Centro Sismológico do Europeu-Mediterrâneo, o abalo ocorreu às 14:58 (hora local), com epicentro a 56 quilómetros a noroeste da cidade de Drobeta-Turnu Severin, com uma população de cerca de 100 mil pessoas.