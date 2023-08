Sismos de 2,4 e 2,9 registados perto de Montemor-o-Novo

Dois sismos de 2,4 e 2,9 de magnitude na escala de Richter foram registados este domingo perto de Montemor-o-Novo, distrito de Évora, revelou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, "foram registados dois sismos nas estações da Rede Sísmica do Continente, um primeiro às 22:16 (hora local) com magnitude 2,4 e um segundo às 22:24 com magnitude 2,9 (Richter), e cujos epicentros se localizaram próximo de Montemor-o-Novo".

O instituto explica ainda que “não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido” pela população.