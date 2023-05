Um terramoto de 6,2 graus na escala aberta de Richter atingiu, esta segunda-feira, a prefeitura japonesa de Okinawa, informou a Agência Meteorológica do Japão, que alertou para a possibilidade de uma ligeira subida do nível do mar.

O sismo teve origem a uma profundidade de cerca de 10 quilómetros, às 12:22 (04:22 em Lisboa), com epicentro no mar, a cerca de 120 quilómetros a sudeste da ponta sul da principal ilha do arquipélago, com cerca de 1,1 milhões de habitantes.

Os meios de comunicação social locais não comunicaram quaisquer danos causados pelo sismo.

As autoridades emitiram um alerta para a possibilidade de subida do nível do mar inferior a 20 centímetros na ilha principal de Okinawa e noutras ilhas circundantes.

O Japão situa-se no Anel de Fogo, uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo, sendo registados terramotos com relativa frequência, pelo que as infraestruturas são concebidas para resistir aos tremores.