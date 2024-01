Tsunami atinge várias zonas do Japão após sismo de magnitude 7,6

Várias zonas do Japão terão sido atingidas por um tsunami, depois de um sismo de magnitude 7,6 na escala de richter. O terramoto, que teve uma profundidade de 10 quilómetros, ocorreu às 16:10 (hora local) a cerca de 42 quilómetros a nordeste de Anamizu, na prefeitura de Ishikawa, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

A televisão NHK garante que as ondas do tsunami já atingiram duas prefeituras - Ishikawa e Yamagata - e ilha de Sado.

As autoridades alertaram para ondas que podem atingir os cinco metros em praticamente todo o litoral ocidental e apelaram à população para subir para zonas elevadas ou para o topo dos edifícios o mais depressa possível.

As primeiras ondas, com cerca de 1,2 metros de altura, chegaram à cidade de Wajima, cerca de 500 quilómetros a oeste de Tóquio, pelas a 16:21 (7:21 em Lisboa), disse a HNK, que ativou a programação de emergência.

As autoridades advertiram que a estas primeiras ondas podem seguir-se outras muito mais altas.

Outras localidades das prefeituras de Ishikawa ou Niigata registaram aumentos da maré de entre 540 e 80 centímetros.

A companhia elétrica Hokuriku está a avaliar se há alguma anomalia registada em centrais nucleares. Já a companhia elétrica Kanden garantiu que o sismo não provocou alterações na central nuclear de Noto.

Governo pede máximo cuidado à população

A Agência de Meteorologia do Japão tem emitido novos alertas para outras prefeituras e, em conferência de imprensa, alertou que é necessário estar atento para "um terramoto com intensidade sísmica de 7 durante cerca de uma semana, especialmente nos próximos 2-3 dias". Esta segunda-feira já foram registadas três réplicas de magnitude 5 e uma de magnitude 7.

"Esta é a primeira vez que um terramoto com a intensidade sísmica de 7 é registado na prefeitura de Ishikawa", adiantou a mesma fonte.

Fonte oficial da agência disse ainda que foram registadas ondas de "tsunami de mais de 1,2 metros em Noto, na prefeitura de Ishikawa" e que "o risco de incêndios e deslizamentos de terras aumenta nas áreas atingidas pelo forte terramoto".

Momentos antes, também em conferência de imprensa, o primeiro-ministro do Japão Fumio Kishida anunciou que já deu ordem para que os residentes dos locais em risco sejam retirados imediatamente e, segundo a Reuters, instruiu o governo a fornecer orientações claras sobre o terramoto e o tsunami, bem como a verificar a extensão dos danos.

"Quero sublinhar que os cidadãos devem ter muito cuidado e instamos as pessoas residentes nestes locais [abrangidos por avisos de tsunami] para tentarem sair", afirmou Fumio Kishida em declarações à imprensa.

Kishida deu também instruções ao governo para fazer tudo o que estiver ao seu alcance para garantir a segurança da vida das pessoas.

Rússia e Coreia do Sul emitem avisos de tsunami

Também a Rússia ativou o aviso de tsunami depois do sismo no Japão. Segundo a Reuters, o Ministério das Emergências da Rússia declarou que partes da ilha de Sakhalin, no Extremo Oriente, estão sob ameaça de tsunami.

Também nas cidades de Vladivostok e Nakhodka, no Extremo Oriente, foi ativado o alerta de tsunami.

Já na Coreia do Sul, a população da província de Gangwon que reside próxima à costa foi aconselhada a fugir para as zonas mais altas da região.