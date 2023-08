Ataques russos mexem com sismómetros na Ucrânia: sensores registam mais de 1.200 explosões

O F-16 "nunca enfrentou as defesas aéreas russas no mundo real - e as defesas aéreas russas são formidáveis": um aviso à Ucrânia

Os sismómetros existentes na Ucrânia, normalmente utilizados para monitorizar testes nucleares ou atividade sísmica, estão a ser adaptados para identificar e localizar mais de 1200 explosões em regiões adjacentes a Kiev. A utilização destas ferramentas permite ainda estimar o potencial explosivo, revelando o armamento ou a munição utilizada em cada detonação.

Estes dados sísmicos estão a ser processados automaticamente em tempo real, fornecendo informações quase instantâneas sobre estas explosões à medida que ocorrem, como afirma Ben Dando, representante da NORSAR, uma instituição de investigação sísmica com sede na Noruega. “Esta iniciativa pioneira representa uma aplicação sem precedentes da análise de dados em tempo real durante um conflito ativo.” O estudo foi publicado na revista Nature esta quarta-feira.

As reverberações sísmicas são geradas pelo lançamento de artilharia, ataques aéreos e mísseis pela Rússia no norte da Ucrânia. A investigação em colaboração com especialistas da Noruega e da Ucrânia aproveitou os dados de uma série de sensores sísmicos que circundam Kiev. Ao decifrar estes dados, os investigadores determinaram com exatidão as coordenadas e a intensidade de cada explosão.

De acordo com Ben Dando, da NORSAR, este tratamento automatizado de dados em tempo real é um feito até agora inédito no contexto dos conflitos em curso.

O projeto teve início após terem sido analisadas explosões anómalas perto das instalações nucleares da Ucrânia, em fevereiro de 2022. No entanto, a equipa que os estava a estudar mudou as prioridades do estudo quando começaram a detetar um espectro variado de explosões que coincidiam com a intensificação dos confrontos e dos ataques aéreos russos contra os centros urbanos ucranianos.

Aproveitando o software e as metodologias estabelecidas, os investigadores formularam rapidamente algoritmos de deteção capazes de fornecer alertas num período extremamente curto de 10 a 15 minutos após uma explosão. Estes algoritmos funcionam avaliando o momento e a localização de cada explosão, a partir dos tempos de chegada de ondas sísmicas a sensores próximos.

A eficácia desta técnica foi demonstrada, por exemplo, durante o quarto dia do conflito. Nesta altura, registou-se uma explosão no aeroporto de Hostomel, nos arredores de Kiev.

Aeroporto de Hostomel depois de ter sido atingido por uma greve em 27 de fevereiro de 2022/ MAXAR

Imagens de satélite do mesmo dia corroboram a ocorrência da explosão. O impacto sísmico desta detonação atingiu numerosos sensores nas imediações, semelhante a um pequeno terramoto de 0,2 na escala de Richter.

Este caso foi apenas um entre mais de mil explosões detetadas durante um ataque incessante nas primeiras cinco semanas do conflito.

Os investigadores envolvidos neste estudo sísmico afirmam que a informação pública sobre a deteção sísmica de armamento convencional é escassa e que, por isso, a aplicação desta mesma metodologia em conflitos futuros poderá vir a documentar violações dos direitos humanos em tempo de guerra.

Ao The New York Times, Sebastian Schutte, investigador do Instituto para a Paz de Oslo, sugere que esta abordagem poderia revelar casos como os ataques "double tap", em que uma área civil é inicialmente atacada e, posteriormente, alvo de um novo ataque, após um atraso, quando as operações de salvamento estão a decorrer.

Além disso, Schutte salienta o potencial destes dados para orientar os esforços de limpeza e segurança no pós-guerra já que “as regiões sujeitas a numerosas explosões abrigam invariavelmente engenhos por explodir, constituindo uma ameaça duradoura para a vida dos civis durante décadas”.