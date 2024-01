A moda dos cuidados com a pele chegou aos adolescentes. E isso não é bom para a pele

Os pré-adolescentes e os jovens adolescentes já não estão sempre a brincar sem saber o que está no saco de maquilhagem dos pais - estão numa missão.

Com um suspiro coletivo de frustração por causa das lojas desarrumadas, os adultos nas redes sociais chamam agora os pré-adolescentes obcecados com a chamada beleza das "crianças Sephora". Com apenas nove anos de idade, é possível encontrá-los pelos corredores de lojas de cosméticos ou a publicar a rotina de cuidados com a pele no seu dia-a-dia na Internet, refere Jodi Ganz, dermatologista de Atlanta.

"Não consigo sequer imaginar todas as coisas com que me tinha de preocupar na escola e depois ter uma rotina de cuidados com a pele de 17 passos", sublinha Rahma Hida, psicóloga pediátrica no Boston Children's Hospital e instrutora de psicologia na Harvard Medical School.

Mas esta última moda de produtos que prometem uma pele perfeita coloca dois grandes problemas potenciais quando se trata de crianças: Em primeiro lugar, as pessoas muitas vezes desperdiçam muito dinheiro em fórmulas caras que não oferecem benefícios para a pele jovem. E, uma vez aplicados, os ingredientes ativos contidos nesses cremes e sérums de embalagens bonitas podem fazer mais mal do que bem, vinca Javon Ford, químico de cosméticos baseado em Los Angeles.

"Começámos a ver com alguma regularidade crianças entre os 9 e os 13 anos no consultório para consultas de cosmética", afirma Jessica Weiser, dermatologista de Nova Iorque.

As famílias estão a trazê-los porque as conversas em casa sobre como é desnecessário gastar, por vezes, milhares de euros em produtos estão a falhar, explica Weiser. E a pele destes jovens começou a mostrar as ramificações.

Ameaças à barreira cutânea dos adolescentes

As crianças costumam encontrar esses produtos nas redes sociais quando um influenciador elogia as mudanças que notou na pele, mas não percebem que a pessoa que estão a ver no ecrã está a falar para um público mais velho, diz Ford.

Ingredientes como retinol, ácidos esfoliantes e vitamina C podem fazer parte do regime de um adulto, mas para as crianças podem ser prejudiciais para a barreira da pele, acrescenta o especialista.

"A barreira cutânea quando se tem nove anos de idade não é uma barreira cutânea totalmente formada. Não foi feita para lidar com esse tipo de ingredientes", explica Weiser. "O colagénio e a elastina são robustos (na pele das crianças), por isso não precisam dessas coisas."

As crianças também podem desenvolver alergias a essas substâncias, mas se tiverem rotinas de várias etapas, pode ser difícil eliminar o produto que está a causar o problema, refere Ganz.

"Algumas destas crianças chegam com acne, algumas chegam com vermelhidão, secura e irritação e porque os pais sentem que não têm autoridade para dizer 'isto é mau para ti'", aponta Weiser.

Para avaliar se os produtos podem ser muito duros para o seu filho pré-adolescente, procure palavras como anti-envelhecimento, aperto, redução de rugas, brilho e firmeza, tudo possíveis sinais de ingredientes ativos não destinados a crianças pequenas, refere Weiser.

O que os pré-adolescentes e os adolescentes precisam

É ótimo que as pessoas mais jovens estejam interessadas em cuidar da pele, mas fazê-lo é mais simples do que pensam, diz Ganz.

Uma boa rotina para os pré-adolescentes que ainda não passaram pela puberdade inclui normalmente um produto de limpeza suave, um hidratante leve e um protetor solar, acrescenta a especialista.

"Isso é realmente tudo o que precisa nessa idade", acrescenta Weiser.

Um dermatologista pode adicionar um produto de limpeza mais eficaz ou um produto tópico se um adolescente ou adolescente for propenso a fugas, mas, caso contrário, é importante concentrar-se na remoção do suor e da acumulação de óleo do dia com um produto de limpeza à noite, um hidratante para nutrir a pele durante a noite e um protetor durante o dia, sublinha.

E não é preciso desembolsar muito dinheiro para obter bons resultados - há muitas marcas nas farmácias que podem fazer o trabalho sem descascar ou secar a pele jovem, afirma Weiser.

Uma palavra sobre prevenção

Em muitos casos, os jovens procuram propositadamente produtos anti-envelhecimento porque foram mal informados sobre o modo como os ingredientes funcionam.

"Não está a perceber!" pode dizer o seu filho. "Preciso disto para evitar problemas na minha pele no futuro."

Esse pode não ser o caso, diz Ford.

É difícil estudar o quanto o uso de produtos anti-envelhecimento mais cedo previne sinais como rugas e linhas finas, por isso não há estudos que indiquem os benefícios de começar cedo, acrescenta.

Quando se trata de produtos comercializados como anti-envelhecimento, como o retinol, geralmente não há uma idade perfeita para começar. A pele de cada pessoa é diferente, e o momento para começar a tratar o envelhecimento é sempre que a pele dessa pessoa mostra sinais visíveis de linhas finas e rugas, explica Weiser.

"O produto de cuidado da pele mais preventivo que qualquer pessoa pode usar é o protetor solar", acrescenta. "O protetor solar vai ajudar a prevenir os danos causados pelos raios UVA e UVB na pele, que são os dois fatores mais importantes e influentes no processo de envelhecimento."

Como falar com os pré-adolescentes sobre cuidados com a pele

Se alguém lhe dissesse para não pensar em bolo de chocolate, qual seria a primeira coisa em que pensaria?

É por isso que pode não ser a melhor ideia tentar refrear a obsessão de um adolescente por cuidados com a pele ao dizer o seguinte: "Não devias preocupar-te tanto com os cuidados com a pele", sublinha Hida.

Em vez disso, Hida recomenda uma conversa colaborativa, em que se começa por fazer perguntas abertas como: "Vejo que tens andado a fazer muita pesquisa sobre cuidados com a pele. O que é que te despertou esse interesse?"

"Isso pode abrir uma conversa em vez de fazer perguntas mais fechadas ... (que podem) colocar a criança numa posição mais defensiva", acrescenta.

Também é importante ter em atenção se o interesse pelos cuidados da pele é uma parte normal da auto-exploração ou um sinal de problemas mais profundos.

"Esteja ciente das vulnerabilidades de saúde mental para distúrbios alimentares ou transtorno obsessivo-compulsivo, porque podem estar ligados a traços como o perfecionismo", diz Hida. As famílias são os especialistas em seus filhos, e a especialista sugere procurar sinais como preocupação fixa com a aparência ou um regime rígido de cuidados com a pele.

"Muitas dessas crianças que podem estar a ter essa abordagem de rotina muito dogmática e passo a passo para o cuidado da pele podem ter essas vulnerabilidades para desenvolver (um problema de saúde mental mais profundo)", reforça.

Os cuidados com a pele em si não são preocupantes, mas a forma como uma pessoa reage é o que determina se é saudável ou não, acrescenta Hida.

Pode ser uma tentativa de fazer parte das tendências - tal como os adolescentes do passado que queriam alisar o cabelo, fazer madeixas e usar um delineador debaixo dos olhos para se integrarem, refere. Ou pode ser uma investigação lúdica sobre o que significa crescer.

"Os pais e a criança têm de enquadrar corretamente a situação", conclui Ganz. "É experimentação, e isso é algo divertido que eu posso fazer com meus amigos. Não que eu tenha de ter este produto para ser fixe ou para ter um determinado aspeto."

