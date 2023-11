Smashing Pumpkins confirmados no NOS Alive

Dua Lipa regressa a Portugal e é a primeira confirmação do NOS Alive

Os Smashing Pumpkins regressam a Portugal para atuar no primeiro dia do NOS Alive'24, a 11 de julho, juntando-se assim ao cartaz à já confirmada Dua Lipa no dia 12 de julho.

Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais e em nosalive.com.

A banda atuou no festival em 2018 e agora prepara-se para apresentar o seu mais recente álbum, ATUM, com 33 faixas em 3 atos - escrito e produzido por Corgan.

Formados em 1988, os Smashing Pumpkins surgiram pela primeira vez em Chicago são uma mistura do rock, pop, shoe-gaze, metal, goth, psicadélica e a eletrónica e já venderam mais de 30 milhões de álbuns em todo o mundo, tendo conquistado dois prémios GRAMMY®, dois MTV VMAs e um American Music Award.

O seu catálogo destaca-se pelos álbuns platina Gish (1991), Siamese Dream quadruplo platina (1993), Mellon Collie and the Infinite Sadness certificado como diamante (1995), Adore platina (1998) e Machina/The Machines of God ouro (2000).