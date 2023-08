Salvaram Wyatt no Grand Canyon, que caiu de 30 metros para que outras pessoas tirassem uma foto

Tirar a melhor selfie ou fotografar o melhor ângulo está na origem de muitos acidentes. Na passada terça-feira, Wyatt Kauffman, de 13 anos, só queria sair do caminho para que outras pessoas fotografassem a paisagem. Desequilibrou-se e caiu de uma altura de cerca de 30 metros no Grand Canyon, nos Estados Unidos. Sobreviveu para contar a história.

As operações de resgate demoraram cerca de duas horas e envolveram dezenas de socorristas. Depois de perceberem que não seria possível usar um helicóptero no resgate, uma equipa do Parque Nacional do Grande Canyon fez uma descida em rapel até ao local onde estava Wyatt, que depois foi içado para um local seguro.

O rapaz foi transportado para o hospital com ferimentos graves - nove vértebras partidas, rutura do baço, mão fraturada e pulmão colapsado. Mas, entretanto, já recebeu alta.

Wyatt Kauffman explicou que estava agachado com uma pedra na mão quando se desequilibrou e caiu para trás. "Não me lembro de nada depois disso", contou à KPNX, acrescentando que a primeira memória após a queda foi a de acordar "na parte de trás de uma ambulância".