“Arquivo” de Sofia Coppola revela fotografias raras de Kirsten Dunst, Emma Watson e Elle Fanning

Com a morte das cinco irmãs loiras Lisbon, a adaptação de 1998 do romance de Jeffrey Eugenides "As Virgens Suicidas" pela cineasta Sofia Coppola contou uma história trágica através de cenas suburbanas iluminadas pelo sol. As suas personagens no filme, e as suas obras subsequentes, incluindo "Lost in Translation/O Amor é um Lugar Estranho", "Somewhere/Algures" e o filme a estrear em breve "Priscilla", sobre a relação de Priscilla Presley com Elvis, são marcadas pelo seu sentido de ânsia; independentemente da época ou da geografia, os seus protagonistas estão à deriva, à procura de ligação e significado.

Agora, Coppola lança "Archive" (è letra, "Arquivo"), uma antologia de imagens raras dos bastidores e de objectos efémeros recolhidos durante a realização dos seus filmes.

Repleto de esboços, cartas, recortes de revistas e polaroids diarísticos das suas musas, incluindo Kirsten Dunst e Elle Fanning, "Archive" enquadra-se perfeitamente nas narrativas nostálgicas de Coppola sobre a sua passagem para a idade adulta e acrescenta uma outra dimensão romantizada à sua produção.

Os mergulhos profundos e inovadores de Coppola na psique de jovens mulheres ocuparam cada um o seu lugar no zeitgeist, mesmo quando não foram êxitos de bilheteira. ("Marie Antoinette", a sua exuberante interpretação da malfadada monarca adolescente, recebeu críticas mistas em 2006 e ofendeu os franceses, mas o seu estatuto de culto tornou uma geração de filmes de época muito menos emproada).

Taissa Farmiga e Emma Watson estavam entre os atores que reencenaram os crimes infames de um grupo de adolescentes da vida real que assaltaram celebridades da lista A em "The Bling Ring/O Gangue de Hollywood", de 2013. Coppola escreve em "Archive" que o elenco "passou dias em clubes noturnos e no armário de Paris Hilton rodeado pelos seus sapatos". Cortesia do artista/MACK

Elle Fanning no drama da época da Guerra Civil de 2017 "The Beguiled". Coppola escreve: "Adoro que Elle seja realmente a mesma pessoa que a rapariga que conheci quando ela tinha onze anos em 'Somewhere'" - o primeiro filme de Fanning com Coppola em 2010. Andrew Durham/MACK

Como a realizadora referiu numa entrevista publicada no "Archive", muito poucos espectadores viram "As Virgens Suicidas" durante a sua estreia original nos EUA, apesar da sua popularidade em Cannes. "O estúdio estava nervoso com um filme sobre raparigas que se iam matar. Por isso, mal saiu, e ninguém aqui o viu", disse Coppola. "Desde então, toda uma nova geração de raparigas o descobriu, o que me deixa feliz".

Quando a estreia de Coppola na realização completa 25 anos, e o biodrama "Priscilla", protagonizado por Cailee Spaeny e Jacob Elordi, estreia em Veneza este mês, o volume monumental é uma cápsula do tempo da sua carreira até agora. Em "Archive", Coppola reflecte sobre os fios que tecem os seus filmes, incluindo o mais recente, que se baseia na autobiografia de Presley dos anos 80, "Elvis and Me", e se centra na forma como ela viveu a sua adolescência depois de conhecer a superestrela.

Em baixo, espreite o interior de "Archive", publicado este mês pela MACK, para ver algumas informações inéditas sobre os filmes de Coppola.

Coppola ficou fascinada com a vida de Priscilla Presley e com o facto de ela ter passado a adolescência numa escola católica enquanto vivia com Elvis em Graceland. "Apreciei a força que ela demonstrou ao sair para encontrar a sua própria identidade depois de ter crescido a tentar ser a ideia que ele tinha da mulher ideal", escreve. Cortesia da artista/MACK

Propaganda de fanmail para Elvis fotografada no cenário de "Priscilla". "Neste cenário, senti-me totalmente no meu elemento, a fazer o que adoro. Conseguia ver momentos que pareciam filmes passados, mas espero que agora seja o meu estilo e que toda a minha experiência tenha sido aplicada neste filme", escreve Coppola. Cortesia do artista/MACK

Bill Murray no set de filmagem de "Lost in Translation", de 2003. Coppola sempre imaginou Murray no papel principal, mas teve de se esforçar para o persuadir a juntar-se ao elenco; até ao início das filmagens, não sabia se ele iria aparecer em Tóquio. Cortesia do artista/MACK

Scarlett Johansson, com dois robots, numa cena eliminada de "Lost in Translation". Cortesia do artista/MACK

Gessos usados por Stephen Dorff em "Somewhere". Cortesia do artista/MACK

Uma cópia de um guião marcado de "As Virgens Suicidas". Cortesia do artista/MACK

Imagens de teste de Kirsten Dunst tiradas para "As Virgens Suicidas". O desempenho de Kirsten Dunst no filme deu início à sua longa relação de trabalho com Coppola. "Vi na Kirsten a verdadeira essência da personagem e do filme que queria fazer". Cortesia do artista/MACK

Ao fazer "The Bling Ring", Coppola disse em "Archive" que "o mundo inteiro tinha de ser lúgubre e opressivo para que a história funcionasse". Cortesia do artista/MACK

Coppola a dormir numa espreguiçadeira no cenário de "Marie Antoinette". Cortesia do artista/MACK

Foto de topo: Kirsten Dunst na altura de "As Virgens Suicidas". Foto Cortesia do artista/MACK