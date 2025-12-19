Dezenas de carros iluminados percorrem ruas de Lisboa

Mais de 30 viaturas iluminadas com luzes de Natal vão percorrer no sábado várias ruas de Lisboa pelo segundo ano consecutivo, num “comboio solidário”, anunciou a organização do evento.

Em comunicado, a organização do Christmas Car Train adianta que o evento pretende transmitir uma mensagem: “juntos, podemos fazer a diferença na vida de crianças e jovens institucionalizados”.

O desfile arranca às 19:00 no Largo da Luz, num momento simbólico marcado pela entrega das doações angariadas à Fundação Vítor Reis Morais. Depois, as viaturas seguem para o Jardim da Luz, Campo Grande, Campo Pequeno, Saldanha, Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade, Rossio e Restauradores, e chegam à Praça do Comércio às 20:15.

Tiago Almeida, membro do ‘staff’ do Christmas Car Train, disse, citado na nota, que o evento “é a prova de que, quando a comunidade se une, a solidariedade ganha luz”.