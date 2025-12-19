Dezenas de carros iluminados percorrem ruas de Lisboa - TVI

Dezenas de carros iluminados percorrem ruas de Lisboa

  • Agência Lusa
  • Há 34 min
Luzes de Natal em Lisboa (DR)

Evento é uma ação solidária

Mais de 30 viaturas iluminadas com luzes de Natal vão percorrer no sábado várias ruas de Lisboa pelo segundo ano consecutivo, num “comboio solidário”, anunciou a organização do evento.

Em comunicado, a organização do Christmas Car Train adianta que o evento pretende transmitir uma mensagem: “juntos, podemos fazer a diferença na vida de crianças e jovens institucionalizados”.

O desfile arranca às 19:00 no Largo da Luz, num momento simbólico marcado pela entrega das doações angariadas à Fundação Vítor Reis Morais. Depois, as viaturas seguem para o Jardim da Luz, Campo Grande, Campo Pequeno, Saldanha, Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade, Rossio e Restauradores, e chegam à Praça do Comércio às 20:15.

Tiago Almeida, membro do ‘staff’ do Christmas Car Train, disse, citado na nota, que o evento “é a prova de que, quando a comunidade se une, a solidariedade ganha luz”.

