Estas mulheres queriam uma expressão simbólica de amor-próprio. Então, casaram-se consigo próprias

Brittany Rist subiu ao altar com um vestido e um véu branco ao som da canção “Girl”.

“Rapariga, perfeitamente ela, partida e magoada”, cantava o artista SMYL em falsete. “Sacode a noite e não escondas a tua cara.”

Era o casamento de Rist. Mas não havia um parceiro radiante à sua espera no altar.

Com um vestido cor-de-rosa, a mulher de 34 anos leu os seus votos sozinha frente a um espelho no seu quintal. Aceitou o seu próprio pedido de casamento e deu a si própria um anel. Em vez de um cônjuge, esperava-a um bolo de veludo vermelho, ao lado de uma garrafa de champanhe.

Rist disse “sim” a si própria e comprometeu-se a amar-se a si própria, nos bons e nos maus momentos.

“Juro nunca mais me acomodar ou abandonar-me numa parceria romântica”, disse ela ao seu reflexo no espelho. “Juro honrar o meu chamamento e viver a vida como uma obra de arte.”

Rist não teve um oficial ou convidados no seu autocasamento, e brindou a si própria num beberete a solo.

Meses antes do evento, a que ela chama “cerimónia de compromisso da alma”, Rist tinha-se separado do pai do seu filho após nove anos de união. Começou a trabalhar na cura do seu eu interior, fez um voto de celibato e iniciou terapia.

E naquela tarde de novembro de 2021, na sua casa em Ozark, no estado norte-americano do Missouri, pontuou a sua viagem de amor-próprio com uma declaração de auto-valorização.

“Eu percebi (que) no amor e nos relacionamentos com outras pessoas, eu não estava a mostrar-me totalmente e a amar-me durante o processo, o que tornava muito difícil receber amor dos outros”, conta. “Despendemos todo este tempo, dinheiro e energia a casar com outras pessoas, e nunca nos devolvemos isso a nós próprios.”

Brittany Rist, 34 anos, realizou uma festa de casamento para si mesma em novembro de 2021 no seu quintal em Ozark, no Missouri. Cortesia: Brittany Shalako Rist

Como parte da sua autodescoberta, decidiu comprometer-se consigo própria.

“Pensei: ‘Porque é que não compro um anel para mim? Por que é que simplesmente não me amo plenamente durante este tempo e faço uma pequena cerimónia?’ Senti-me empoderada por me sentar em frente ao espelho e sentir que me amava por inteiro, às minhas cicatrizes e a tudo o que me fazia sentir desamada.”

Chama-se sologamia. Os seus adeptos podem estar dedicados a alguma coisa, diz este especialista

O conceito de autocasamento, ou sologamia, existe há anos. Num episódio de “O Sexo e a Cidade”, que foi para o ar em agosto de 2003, Carrie Bradshaw procura vingar-se de uma “amiga-inimiga” dizendo-lhe que se vai casar consigo própria e registar-se na sapataria de luxo Manolo Blahnik.

Não existem dados sobre o número de pessoas que celebram a sologamia com cerimónias, mas a prática foi explorada numa série de artigos noticiosos recentes.

A CNN falou com quatro mulheres que se casaram consigo próprias. Elas descrevem o ato como uma expressão simbólica de amor-próprio e uma afirmação de uma relação profunda e significativa com elas próprias. Dizem também que a decisão não tem nada a ver com a renúncia a futuras relações com um cônjuge, o que, segundo elas, é um equívoco frequente.

Brittany Rist escreveu os seus próprios votos para a cerimónia do seu auto-casamento. Shalako é o seu nome do meio. Cortesia de Brittany Shalako Rist

Cerca de um ano após a cerimónia a solo de Rist, ela deu o nó com o seu agora marido. Ela usa seu anel de autocasamento na mão direita como um lembrete do compromisso que fez consigo mesma.

Os críticos consideram esta prática narcisista. A sologamia não é legalmente vinculativa nos EUA e não é reconhecida pelas leis de nenhum país. Mas um especialista diz que as pessoas que assumem o compromisso de se amarem a si próprias depois de trabalharem na cura interior estão a dedicar-se a alguma coisa.

“O que se destaca para mim nesta tendência é que cada vez mais pessoas estão a perceber que precisam de assumir a responsabilidade pela sua própria felicidade - que podem ter uma vida satisfatória e significativa sem estarem numa parceria”, diz John Amodeo, terapeuta e autor do livro “Dancing with Fire: A Mindful Way to Loving Relationships" [tradução à letra, “Dançando com o Fogo: Uma Forma Consciente de ter Relações Amorosas”]

Amodeo descreve-o como uma forma saudável de narcisismo. Sem amor-próprio, diz ele, as pessoas dependem dos outros para se sentirem dignas e valiosas.

“Na verdade, é a falta de amor-próprio que leva ao narcisismo doentio”, diz ele. “Estamos então constantemente a precisar da validação dos outros para preencher o nosso vazio interior.”

Ela teve um grande casamento com damas de honor

A “coach” de imagem corporal Danni Adams tinha planeado casar consigo própria há vários anos. Queria uma grande festa, cheia de pessoas de quem gostava.

Mas depois veio a pandemia e ela adiou os seus planos. Em vez de um casamento, recorreu a um terapeuta para se concentrar em melhorar a sua autoestima.

“Demorei alguns anos a investir realmente em mim, a fazer terapia, a aprofundar o que significa quebrar maldições geracionais, a processar traumas", diz Adams, agora com 30 anos. Depois, quando me senti realmente bem comigo própria, disse ao meu terapeuta: “Acho que agora quero casar-me comigo própria.”

E assim o fez, perante cerca de 40 convidados, em dezembro, num local ao ar livre em Sanford, no estado norte-americano da Florida. Adams caminhou até ao altar ao som da canção “Self Love”, de Jayson Lyric, que contém os versos "Tenho trabalhado em mim / Tenho-me amado a mim / Tive de aprender a amar-me a mim própria”.

Danni Adams casou-se consigo própria em dezembro de 2022 em Sanford, na Florida. Cortesia de Stormie Bray

O casamento custou cerca de quatro mil euros e incluiu nove damas de honor, diz Adams. um amigo oficiou. Como Rist, ela leu seus votos na frente de um espelho de corpo inteiro.

À medida que Adams caminhava pelo corredor, pensou no que a tinha levado àquele momento.

“Tudo o que me aconteceu no meu passado de criança, todas as coisas que me prejudicaram, pensei eu, isto é um recomeço de vida. Posso ser dona da minha vida, da minha alegria, das minhas escolhas. E era disso que se tratava”.

Depois do seu autocasamento, Adams ofereceu a si própria uma lua-de-mel em Tulum, no México. Além de um anel, ofereceu a si própria um colar e duas pulseiras com as palavras: “rapariga bonita, foste feita para mudar o mundo e concentrar-te no bem”.

Adams diz que os críticos descreveram a sua escolha de casar consigo própria como um pedido de ajuda.

“Muitas pessoas disseram que eu tenho algum tipo de problema de saúde mental que precisa de ser resolvido”, diz, acrescentando que acha interessante que as pessoas “estejam a usar a saúde mental como arma na altura em que dizemos que todos precisam de ter acesso a serviços de saúde mental”.

Adams diz que, se se casar no futuro, vai colocar a aliança de casamento mesmo ao lado da que deu a si própria.

Toda a gente pergunta sempre: "Terei de divorciar-me de mim própria para casar com um homem? Mas a verdadeira questão é: 'Porque é que tenho de me perder para me casar?”

Casou-se aos 77 anos - décadas depois do seu divórcio

Dorothy Fideli nunca voltou a casar-se depois do seu divórcio, há quase cinco décadas.

Mas este mês, aos 77 anos, casou consigo própria perante os seus três filhos e duas dúzias de pessoas na sua comunidade de reformados em Goshen, no estado norte-americano do Ohio.

Fideli usava um vestido branco, um véu curto e sapatilhas brancas enquanto empurrava o seu andarilho decorado até ao altar. A sua canção preferida, “Because You Loved Me” de Celine Dion, tocava ao fundo.

Dorothy “Dottie” Fideli casou-se no fim-de-semana do Dia da Mãe deste ano perante cerca de duas dúzias de convidados na sua comunidade de reformados em Goshen, no Ohio. Cortesia de Donna Pennington

“Senti-me linda, como se tivesse ganho a lotaria ou algo do género. Senti-me como uma rainha”, diz. “Senti-me importante para mim própria... como se fosse alguém. É difícil explicar o sentimento - temos de o sentir na nossa alma.”

Fideli nunca tinha usado um vestido de noiva. O seu casamento com o marido, em 1965, foi realizado num tribunal e acabou em divórcio nove anos depois.

A mensagem de Fideli para as mulheres mais jovens que lutam com problemas de autoestima: nunca é tarde demais para se amar a si própria.

A sua filha, Donna Pennington, recorda o dia em que a mãe lhe disse que queria casar-se consigo própria.

“Ela não tinha muita confiança enquanto crescia... Mas percorreu um longo caminho nos últimos anos”, diz Pennington. “Foi um sentimento que a invadiu, um sentimento que lhe disse que ela era suficiente.”

Pennington escolheu um vestido Goodwill para a mãe e preparou um menu que incluía salada de batata, ponche e bolachas com forma de sinos de casamento.

A família trabalhou com Rob Geiger, gestor da comunidade de reformados, para planear e oficializar o casamento. Geiger diz que ficou surpreendido quando Fideli, conhecida carinhosamente como Dottie, lhe disse que queria casar-se com ela própria.

“Os meus olhos ficaram muito grandes e a minha boca abriu-se. Pensei: "O quê? Isso foi até ela começar a explicar a razão”, diz Geiger. “Conhecendo a Dottie e os desafios que teve ao crescer, é como se ela tivesse finalmente descoberto como se amar a si própria, o que a maioria das pessoas não descobre durante a sua vida. Encarei-o como uma honra”.

Ela planeia renovar os seus votos consigo própria dentro de alguns anos

Ena Jones casou-se consigo própria no seu 50º aniversário, em setembro de 2020. As três dúzias de convidados pensaram que estavam a assistir a uma festa de aniversário. Depois, ela surgiu com uma tiara e um vestido branco pelo joelho, carregando um ramo de girassóis, caminhando pelo corredor no braço do pai do marido.

Um bolo de chocolate de três camadas esperava-a no fim do corredor.

Jones diz que queria casar-se consigo mesma desde que o seu marido morreu de cancro em 2016.

Ena Jones, 52 anos, casou-se no seu 50º aniversário, em setembro de 2020. Cortesia de Ena Jones

“É nos registos de casamento do condado que eu estou casada? Não”, diz ela sobre seu casamento em Kenansville, na Carolina do Norte. “Mas é algo que eu senti que precisava fazer. Esta é a minha relação mais importante... Simboliza o meu amor por mim própria para o resto da minha vida.”

Jones deu a si própria um anel de girassol. Se ela se casar novamente, ela vai movê-lo para o dedo anelar direito e usar seu novo anel na mão esquerda. De qualquer forma, ela planeia renovar os seus votos no seu 55º aniversário.

Amodeo, o terapeuta matrimonial e familiar, diz que, embora a sologamia possa ajudar as pessoas com a sua autoestima, não deve impedir a ligação profunda com outro ser humano. O amor-próprio, diz ele, cria uma base sólida para relações íntimas, saudáveis e mais gratificantes com os outros.

Mas a procura do amor-próprio é um processo para toda a vida que não termina com um autocasamento, diz ele.

“Não temos de ser perfeitos nisso”, diz Amodeo. “Se esperarmos até nos amarmos completamente antes de amarmos o outro, podemos estar num lar de idosos antes de nos sentirmos prontos para uma relação íntima profunda.”

As mulheres que falaram com a CNN percebem isso. Dizem que também reconhecem porque é que algumas pessoas não compreendem a sologamia.

“Penso que muitas vezes somos surpreendidos ou confundidos por coisas que não entendemos completamente porque não as experimentamos", diz Rist, que agora ajuda outras mulheres a planear os seus auto-casamentos.

Mas ela e as outras mulheres que falaram com a CNN dizem que não se deixam abater pelas críticas.

Dizem-se orgulhosas do trabalho interior que estão a fazer para se curarem a si próprias - e casar-se-iam de novo consigo próprias.