Pelo menos 22 mortos devido a cheias no centro da Somália

Pelo menos 22 pessoas morreram devido a cheias repentinas no centro da Somália que afetaram mais de 460.000 pessoas, anunciou este domingo a agência humanitária das Nações Unidas.

“Segundo as primeiras estimativas, as inundações e as cheias repentinas na Somália afetaram pelo menos 460.470 pessoas, das quais 219.000 ficaram deslocadas das suas casas (…) e 22 morreram”, disse o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês) numa publicação na plataforma social Twitter.

As fortes chuvas seguem-se a uma seca recorde que deixou milhões de somalis em situação de fome, num país assolado por uma insurreição islâmica há décadas.

The Shabelle River in #Somalia has overflowed its banks, causing extensive flooding, forcing thousands of people to abandon their homes and aggravating the existing humanitarian crisis.



