Sondagem TVI/CNN Portugal: portugueses acham que Costa é arrogante, mas ainda assim confiam mais nele do que em Montenegro

Seis em cada dez portugueses consideram que António Costa tem mostrado sinais de arrogância à boleia da maioria absoluta que conquistou no ano passado. Ainda assim, são mais os portugueses que confiam no primeiro-ministro quando o tema é cumprir compromissos, do que aqueles que confiam em Luís Montenegro. Esta é uma das conclusões de uma sondagem realizada pela Aximage para a TVI e para a CNN Portugal, e que contou com 601 entrevistas.

Quando questionados sobre a existência de sinais de arrogância política de António Costa após vencer as eleições legislativas com maioria, os 66% dizem ver esses traços no chefe do Executivo, ao passo que apenas 13% o negam.

“Na comunicação social têm surgido notícias sobre aspetos negativos que a maioria absoluta, obtida nas últimas eleições, teve no comportamento do primeiro-ministro António Costa, nomeadamente que tem dado sinais de arrogância política. Qual a sua opinião” (DR)

Ainda assim, António Costa é mais confiável no cumprimento de compromissos do que Luís Montenegro. Segundo a sondagem da TVI/CNN Portugal, 26% dos inquiridos dizem confiar mais no líder do PS, enquanto 22% dizem confiar mais no líder do PSD. No entanto, são mais aqueles que não confiam em nenhum dos dois: quatro em cada dez (39%) e 6% dos inquiridos colocou o nível de confiança nos dois por igual.

“Os líderes partidários apresentam os seus programas e assumem compromissos com os seus eleitores. Em qual destes dois políticos [António Costa e Luís Montenegro] deposita maior confiança no cumprimento efetivo dos compromissos que assumem?” (DR)

Portugueses crêem que Montenegro ainda não tem condições para chegar a São Bento

Luís Montenegro reúne condições para ser candidato a primeiro-ministro? A maioria dos portugueses acredita que não. Foram 52% os inquiridos que o disseram na sondagem e apenas 30% aqueles que afirmaram que o líder social-democrata está pronto para São Bento.

“Em declarações recentes, Alberto João Jardim criticou Luís Montenegro, afirmando: ‘está a demonstrar ser muito caloiro’. Na sua opinião, Luís Montenegro reúne condições para ser candidato a primeiro-ministro nas próximas eleições legislativas?” (DR)

Ficha técnica:

Objetivo do estudo: sondagem de opinião realizada pela Aximage – Comunicação e Imagem Lda. para a CNN[1]Portugal, Media Capital sobre temas da atualidade nacional política, económica e social.

Universo: indivíduos maiores de 18 anos residentes em Portugal.

Amostra: amostragem por quotas, obtida a partir de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTSII), a partir do universo conhecido, reequilibrada por género (2), grupo etário (4) e região (4). A amostra teve 601 entrevistas efetivas: 524 realizadas em CAWI e 77 realizadas em CATI; 123 entre os 18 e os 34 anos, 153 entre os 35 e os 49 anos, 144 entre os 50 e os 64 anos e 181 para os 65 e mais anos; Norte 200, Centro 133, Sul e Ilhas 75, Área Metropolitana de Lisboa 193.

Técnica: aplicação online – CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) – de um questionário estruturado a um painel de indivíduos que preenchem as quotas pré-determinadas para os indivíduos com 18 ou mais anos; entrevistas telefónicas – metodologia CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) do mesmo questionário devidamente adaptado ao suporte utilizado, ao sub-universo utilizado pela AXIMAGE nos seus estudos políticos, com preenchimento das mesmas quotas para os indivíduos com 50 e mais anos e outros. O trabalho de campo decorreu entre 2 e 5 de outubro de 2023. Taxa de resposta: 70,00%.

Margem de erro: o erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de + ou - 4,0%.

Responsabilidade do Estudo: Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direcção técnica de Ana Carla Basílio