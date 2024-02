Sondagem dá PS e AD estagnados e em empate técnico, Chega a subir e acima dos 20% (mas com uma nuance)

Portugueses não querem coligação do PSD com o Chega: sondagem TVI/CNN Portugal

Uma sondagem do ICS/ISCTE para a SIC/Expresso coloca três partidos acima dos 20% das intenções de voto para as próximas legislativas, com o PS à frente, com 29%, em empate técnico com a Aliança Democrática (AD), com 27%. Segue-se o Chega, que reforça a terceira posição com 21% das intenções de voto.

Estes resultados são obtidos na sondagem após a redistribuição deos indecisos. Sem esse fator, o PS é o único acima dos 20%, mais precisamente 23%. A AD fica com 19% nesse cenário e o Chega com 15%.

Após a redistribuição dos indecisos, os três partidos ficam acima dos 20%. A concretizarem-se os 21% do Chega, este seria um resultado histórico para um partido na terceira posição, acima dos 17,9% do Partido Renovador Democrático (PRD) em 1985.

Quando se olha para os valores com a redistribuição dos indecisos, o PS e a AD ficam igual à anterior sondagem para a SIC / Expresso, enquanto o Chega cresce 6 pontos percentuais.

Os restantes partidos estagnam ou registam ligeiras descidas: Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal ficam ambos com 5% das intenções de voto, seguindo-se a CDU, com 3%, e o Livre e o PAN, ambos com 1%.

A projeção destes resultados é "calculada pela distribuição da intenção de voto após a exclusão dos inquiridos que dizem não votar (13%) e a imputação dos inquiridos indecisos (16%)".