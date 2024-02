O que deve beber para ajudar a dormir melhor

Os especialistas aconselham a evitar certas bebidas antes de deitar, mas a investigação sobre que bebidas promovem de facto um sono de qualidade não é tão clara.

De acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA, mais de um terço dos adultos nos Estados Unidos não dorme o suficiente, dormindo menos de sete horas num período de 24 horas.

"As coisas que contêm cafeína são definitivamente menos desejáveis para a maioria das pessoas", afirma Jessica Garay Redmond, professora assistente do Departamento de Nutrição e Estudos Alimentares da Universidade de Syracuse, em Nova Iorque.

"Não é apenas antes de dormir, mas penso que, dependendo da sensibilidade à cafeína de uma pessoa, ela pode precisar de eliminar a cafeína do seu dia a certa altura da tarde ou, certamente, à hora do jantar, para que possa ter uma noite de sono repousante", afirmou.

Por outras palavras, se costuma recorrer a uma chávena de café para o reanimar durante as tardes de trabalho, talvez seja melhor limitar a quantidade que bebe. Um pequeno estudo publicado no Journal of Clinical Sleep Medicine em 2013 sugere que se evite consumir cafeína nas seis horas que antecedem o sono.

Redmond acrescentou que alguns testes genéticos podem ajudar a determinar a sua sensibilidade à cafeína. A cafeína também pode ser encontrada em certos chás, refrigerantes e chocolate - e embora uma bebida nocturna possa ser tentadora, os especialistas dizem que o álcool também deve ser evitado.

O álcool pode ajudá-lo a adormecer, mas é aí que terminam os benefícios. Rebecca Robbins

O álcool pode ajudá-lo a adormecer, mas é aí que terminam os benefícios, disse Rebecca Robbins, investigadora de pós-doutoramento no Departamento de Saúde Populacional da NYU Langone Health, à CNN. Em vez disso, ele prende a pessoa nos estágios mais leves do sono e "reduz drasticamente a qualidade do seu descanso à noite".

"Ele continua a puxá-lo para fora do movimento rápido dos olhos e dos estágios mais profundos do sono, fazendo com que você acorde sem se sentir restaurado", disse Robbins.

No que diz respeito ao que pode ser útil para a qualidade do sono, alguns estudos sugerem que o consumo de leite pode ajudar a melhorar o adormecimento - mesmo leite morno misturado com mel.

"Essa é uma das recomendações que já existe há muito tempo", disse Redmond, acrescentando que o leite é uma fonte de triptofano.

O triptofano é um aminoácido que pode beneficiar o sono porque, quando entra no corpo, é convertido em dois químicos cerebrais associados ao sono: a melatonina, que ajuda a regular os ciclos naturais de sono e vigília do corpo, e a serotonina, que provoca relaxamento e sonolência.

No entanto, "nesta altura, há tanta investigação que analisou os efeitos do leite e do leite morno e não há necessariamente uma ligação óbvia que a torne uma recomendação universal", disse Redmond. "Muitos investigadores suspeitam agora que pode ser mais psicológico do que qualquer outra coisa".

Quanto a Redmond, ela não tem uma rotina específica para a hora de dormir além de "tentar manter-se hidratada e beber um pouco de água", disse ela. "O objetivo é tentar manter-se hidratada com água".

Ir para a cama, mesmo que ligeiramente desidratado, pode perturbar o seu sono, de acordo com a National Sleep Foundation.

Para se manter adequadamente hidratado, as Academias Nacionais de Ciências recomendam que os homens consumam cerca de 3,7 litros, ou 15,5 copos, de água em média por dia e que as mulheres consumam cerca de 2,7 litros, ou 11,5 copos. Bons sonhos.

Sandee LaMotte, da CNN, contribuiu para este artigo.