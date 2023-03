Uma das chaves para manter o seu filho feliz e saudável é certificar-se de que ele dorme o suficiente de forma consistente, mostra um novo estudo.

Isso não é uma surpresa para os pais, certo? Mas acontece que mesmo 39 minutos podem fazer a diferença, de acordo com os resultados.

No estudo publicado na JAMA Network Open, os investigadores monitorizaram 100 crianças dos 8 aos 12 anos que vivem na Nova Zelândia. As crianças alternaram entre uma semana a ir para a cama uma hora mais cedo e uma hora mais tarde - com uma semana à hora normal entre as duas.

Depois, através de um questionário, as crianças e os seus pais classificaram os seus distúrbios e perturbações do sono durante o dia. Os investigadores também realizaram um inquérito às crianças sobre a sua qualidade de vida relacionada com a saúde.

As crianças que participaram no estudo dormiam regularmente entre oito e 11 horas por noite e foram consideradas saudáveis, disse o estudo.

Após uma semana a dormir menos 39 minutos por noite, as crianças relataram um bem-estar geral mais baixo e menor capacidade de lidar com as situações na escola, disse o estudo.

"Todos sabemos que nos sentimos melhor com uma boa noite (de sono), mas há muito poucos dados de experiências que mostram realmente como o impacto pode ser grande", disse a autora principal do estudo Rachael Taylor num e-mail. "Este tipo de dados intervencionais são a única forma de 'provar' que a mudança de um comportamento afeta de facto outro".

O estudo aboirdou muitos aspetos do bem-estar, incluindo uma avaliação de como as crianças se sentiam fisicamente, e psicologicamente, nas suas relações com os pais e pares, e como se sentiam sobre a escola, disse Taylor, uma professora de investigação em medicina da Universidade de Otago, na Nova Zelândia.

A avaliação incluiu perguntas sobre se as crianças se sentiam capazes de prestar atenção na escola e se se sentiam fisicamente aptas, e se tinham energia para se divertirem e passarem tempo com os seus amigos.

Nem todas as crianças foram capazes de reduzir o sono durante a hora inteira do estudo, disse Taylor. Mas qualquer que fosse a quantidade que reduzissem, o seu bem-estar diminuía, disse ela. E os impactos foram maiores quando os participantes no estudo perderam meia hora ou mais de sono, acrescentou ela.

"Não temos visto este tipo de estudo olhar para questões de saúde relacionadas com a qualidade de vida ou para melhoramentos na qualidade de vida, que sabemos serem realmente importantes porque isso é muitas vezes algo que pode realmente afetar positivamente as famílias, os professores, os funcionários da saúde pública, quando pensamos na importância de promover um sono saudável", disse Ariel Williamson, uma especialista em sono pediátrico no Hospital Infantil de Filadélfia.

Williamson, que é também professora assistente de psiquiatria e pediatria na Faculdade de Medicina Perelman da Universidade da Pensilvânia, não esteve envolvida na investigação.

Dar prioridade ao sono

As crianças do estudo foram monitorizadas de 4 de Julho a 1 de Setembro de 2022, e ainda há questões relativas aos impactos a longo prazo, disse Taylor.

"Não sabemos qual poderá ser o efeito a longo prazo - talvez as crianças se adaptem, talvez não e o seu bem-estar piore ainda mais", disse Taylor num e-mail.

Entretanto, ela aconselha as famílias "a não subestimarem o valor do sono e a darem prioridade ao sono tanto quanto for possível".

Pode ser fácil desvalorizar um pouco o sono perdido, mas conseguir um sono de menor qualidade pode resultar em comer mais alimentos para recompensar, piorar o desempenho escolar e afetar negativamente a saúde mental, acrescentou Taylor.

E embora o sono profundo e suficiente seja importante, é também crucial fazer um plano individualizado para a sua família, disse Williamson.

Algumas crianças com diferenças de desenvolvimento neurológico, tais como o autismo ou o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, têm variações nas necessidades de sono, por exemplo, ou os horários de trabalho ou de atividade podem tornar difícil estar na cama tão cedo quanto gostaria que o seu filho estivesse, acrescentou ela.

Se pensa que o seu filho poderia beneficiar de mais sono, Williamson recomenda que comece de forma curta e consistente a antecipar a hora de deitar em 15 minutos.

E a qualidade é tão importante como a quantidade. Para dormir de forma mais descansada, ela recomenda que as crianças tenham a mesma hora de dormir todas as noites (mesmo aos fins de semana), desliguem os ecrãs 30 minutos antes de dormir, e sigam uma rotina de sono, acrescentou ela.

Para algumas crianças, isso pode significar atividades calmantes que as levem para a cama, mas para outras crianças, isso pode significar dançar ou alongar-se para prepararem os seus corpos, disse Williamson.

Algumas famílias podem dar prioridade ao banho, livros e uma rotina antes de dormir para crianças mais novas, mas as crianças mais velhas e até os adultos podem beneficiar de seguir uma série de passos que alertem o cérebro e o corpo de que está na altura de se acalmarem, disse ela.

"Por vezes penso que se nos concentrássemos mais no sono, muitos outros aspetos da saúde e bem-estar das crianças seriam francamente melhorados". Afinal, disse Taylor, quem não gosta de uma boa noite de sono?