Cansado depois de comer? Saiba porquê e como resolver o problema

Depois de uma manhã atarefada, o almoço pode parecer o estímulo de que precisa - mas, por vezes, a refeição que pensava que o iria energizar é a mesma coisa que o faz querer dormir a sesta na secretária.

"Como nutricionista, ouvi as pessoas dizerem isto muitas vezes ao longo da minha carreira, por isso penso que é bastante comum as pessoas terem esta resposta", disse Julie Stefanski, porta-voz da Academia de Nutrição e Dietética dos Estados Unidos.

A sensação de cansaço após o almoço, ou após as refeições em geral, é conhecida como sonolência pós-prandial - ou, coloquialmente, o coma alimentar.

Parte deste fenómeno deve-se à fisiologia básica: quando os seres humanos comem, a maior parte do sangue vai para os órgãos digestivos para processar a comida, explicou Sandra Arévalo, diretora de saúde e bem-estar da comunidade no Hospital Montefiore Nyack, no Estado de Nova Iorque, e porta-voz nacional da Academia de Nutrição e Dietética.

Depois de uma pessoa comer, o corpo pode produzir mais serotonina, um neurotransmissor que regula o sono e o humor - especialmente se a comida for rica no aminoácido essencial triptofano, que se encontra em proteínas como frango, queijo e peixe, de acordo com o conceituado centro de investigação em saúde Cleveland Clinic.

A tendência para ficar cansado depois de comer não é inerentemente sugestiva de algo errado. No entanto, pode pensar-se que é um problema devido a normas culturais, particularmente nos Estados Unidos, que "lutam contra os nossos processos naturais", exigindo produtividade em vez de descanso quando o corpo precisa, observou Stefanski. "Penso sempre em Espanha e nas pessoas que me contaram que visitaram lugares onde se faz a sesta", acrescentou.

Mas pode haver fatores adicionais que exacerbam esta resposta natural, fazendo com que passar o resto do dia de trabalho ou qualquer outra atividade pareça um trabalho árduo. Eis o que deve ser tido em conta e como fazer ajustamentos.

Refeições pesadas ou açucaradas

No que diz respeito à razão pela qual se sente demasiado cansado depois de comer, uma causa comum é o consumo de refeições pesadas em termos de quantidade ou qualidade.

Algumas pessoas comem em excesso em vez de pararem quando se sentem confortavelmente saciadas, especialmente se estiverem distraídas com várias tarefas. Não tomar o pequeno-almoço também pode levar a excessos mais tarde, se a fome excessiva dificultar o controlo do apetite, disse Arévalo.

"Uma pessoa que se sinta muito cansada depois de uma refeição pode considerar a hipótese de abrandar a sua alimentação e reduzir um pouco as suas porções, de modo a não comer em excesso", sugeriu Stefanski. "Porque não importa o que come - seja carboidratos, gordura, proteína - se comer muito mais do que o seu corpo é concebido para lidar, o seu corpo vai passar muito tempo a digerir essa comida.

Se nem sempre consegue afastar-se do que está a fazer para estar presente na sua refeição, tirar apenas cinco minutos para o fazer pode ajudar, sublinham os especialistas.

Por vezes, a composição de certos alimentos pode contribuir para o cansaço. As gorduras são o nutriente mais difícil de digerir porque as suas moléculas são muito maiores do que as das proteínas ou dos hidratos de carbono, observaram Stefanski e Arévalo. Se tiver comido uma refeição rica em gordura - como fritos ou piza - isso pode fazer com que se sinta cansado. As refeições ricas em açúcar adicionado ou hidratos de carbono refinados ou altamente processados podem ter o mesmo efeito devido à forma como o corpo metaboliza estes itens em comparação com o açúcar ou hidratos de carbono em alimentos naturais ou minimamente processados.

A fibra presente nos chamados alimentos integrais retarda a absorção do açúcar pelo organismo, o que significa que não provocam picos de açúcar no sangue ou de insulina e, em vez disso, dão-lhe uma energia mais estável e duradoura, explicou Kristin Kirkpatrick, nutricionista da Cleveland Clinic.

Se o seu almoço for maioritariamente composto por hidratos de carbono e depois a sobremesa, os seus níveis de açúcar no sangue e de insulina podem aumentar rapidamente.

Então, "muitas vezes o açúcar no sangue cai abaixo de onde você começou originalmente", disse Kirkpatrick. "Isso pode realmente ser um eliminador de energia."

Tal como acontece com os alimentos ricos em açúcar, as bebidas açucaradas também podem fazer com que se sinta cansado, indicou Stefanski. Além disso, o álcool é um sedativo, por isso, se é habitual tomar bebidas alcoólicas ao almoço, abster-se é uma das primeiras coisas a fazer.

A escolha de refeições e lanches mais equilibrados pode ajudá-lo a sentir-se menos cansado depois de comer, segundo os especialistas. Pode ser uma sopa à base de feijão e uma salada com um molho de azeite e vinagre balsâmico; proteínas magras como salmão, carne branca de frango ou feijão; e outras coberturas que não são ricas em açúcar, propôs Kirkpatrick. Um wrap de cereais integrais com carne de peru branca, queijo e legumes é outra opção. E se estiver numa situação de aperto, experimente comer uma maçã com manteiga de nozes em vez de comer uma barra de chocolate. Levar a sua própria comida pode ajudá-lo a evitar comer snacks de máquinas de venda automática, fast food ou bolos gratuitos no escritório.

"Uma caminhada de cinco minutos ou algo do género também ajuda a melhorar a circulação e o estado de alerta", apontou Arévalo.

Sono deficiente

O sono regula as suas hormonas, incluindo as digestivas, de acordo com Kirkpatrick. E se estiver privado de sono, é provável que o seu corpo suprima a hormona chamada leptina, que sinaliza "estou cheio e não preciso de mais", ou eleve a grelina, a hormona que ordena "alimenta-me", explicou. Estar insuficientemente descansado também pode afetar negativamente as suas capacidades de tomada de decisão, a regulação emocional e uma região do cérebro que regula a ingestão de alimentos, tornando mais difícil resistir aos desejos de alimentos altamente saborosos.

Pode melhorar o seu sono certificando-se de que dorme sete a nove horas por noite num ambiente fresco, escuro e tranquilo. Evite beber cafeína pelo menos seis horas antes da sua hora habitual de deitar ou beber álcool antes de dormir. Ter uma rotina de relaxamento e reservar o seu quarto apenas para dormir e fazer sexo também pode ajudar.

Problemas de açúcar no sangue

Para algumas pessoas, o cansaço pós-refeição pode ser sinal de algo mais grave.

"As estatísticas mostram atualmente que muitas pessoas nos EUA têm diabetes ou pré-diabetes e não o sabem", alertou Stefanski. Quando alguém não consegue metabolizar corretamente os hidratos de carbono e, por conseguinte, tem uma quantidade elevada de insulina no sangue, isso pode diminuir os níveis de energia.

Se se sentir regularmente sonolento depois de comer, mesmo depois de fazer ajustes na dieta, peça ao seu médico para realizar o teste de hemoglobina A1c. O teste mede os níveis médios de açúcar no sangue e mostra a quantidade de glicose que está ligada à hemoglobina nos glóbulos vermelhos.

"Se for elevado, mostra que o seu corpo está a lutar para metabolizar os alimentos e os hidratos de carbono."