Phở bò, borscht ou chorba frik. Estas são as melhores sopas do mundo (e também há lugar para uma portuguesa)

Se uma tigela de sopa a ferver lhe parece demasiado com conforto à moda antiga, tem muita companhia.

A sopa é um dos alimentos mais antigos e universais do mundo, diz Janet Clarkson, autora do livro "Soup: A Global History".

"Todas as culturas têm algum tipo de sopa", acrescenta a autora. "Tem raízes muito antigas." Os povos primitivos ferviam-na em tudo, desde carapaças de tartaruga a comprimentos de bambu, escreve no livro, produzindo panelas de sopa de metal a partir da Idade do Bronze.

A cozedura dos alimentos tornou possível a subsistência à base de cereais estáveis, com ervas e outros ingredientes adicionados para fins alimentares ou medicinais.

De cada vez que se entrega uma panela de sopa (talvez acompanhada de pão) a um amigo que está a fungar, Clarkson diz que se está, de facto, a cumprir uma tradição antiga. "Separar a comida da medicina - não era assim que os povos antigos pensavam", refere. "Penso que em todos os países do mundo, historicamente, algumas sopas eram vistas como restauradoras".

Isso é verdade, independentemente do nome que se lhe dê. Hoje em dia, a sopa tem mais caldo, enquanto os guisados são mais substanciais, mas as comidas de colher do mundo nunca se encaixaram perfeitamente nas duas categorias da língua inglesa.

Enquanto Clarkson mergulhou em séculos de etimologia para traçar a história da sopa, potage e caldo, estabeleceu-se também numa abordagem generosamente ampla. "Apenas algumas coisas cozinhadas em água", escreve no seu livro, "com a água aromatizada a tornar-se uma parte crucial do prato".

É uma definição que deixa espaço para a enorme diversidade culinária do mundo. Estas são as nomeações da CNN Travel para 20 das melhores sopas do mundo:

Banga | Nigéria

A banga é tão popular na Nigéria que as lojas vendem pacotes de especiarias já misturadas (CNN)

Os frutos da palmeira oleaginosa conferem gordura e sabor a esta sopa do Delta do Níger, que também inclui peixe-gato fresco, carne de vaca e marisco seco.

É tão popular que se vendem nas lojas pacotes de especiarias banga já misturadas. A maioria das misturas inclui noz-moscada africana, sementes de rícino, orima, jansa e folhas de beletete.

As especiarias infundem um molho rico e vermelho que é o principal atrativo da sopa: coma-a com eba ou uma bola de amido, dois alimentos básicos nigerianos, ambos feitos de mandioca preparada com métodos diferentes.

Pho de carne (phở bò) | Vietname

Uma tigela de pho de carne de vaca é a cura certa para o que o aflige (CNN)

O caldo é cozinhado num lume brando durante horas com canela, anis estrelado e outras especiarias quentes para criar uma base maravilhosamente aromática para esta sopa de massa de arroz.

O pho está entre as exportações culinárias mais reconhecidas do Vietname, mas a sopa é um alimento relativamente novo, escreveu Andrea Nguyen, autora de "The Pho Cookbook".

E embora os restaurantes de pho atuais sirvam uma grande variedade de sabores, a carne de vaca é a original. Em 1930, explicou Nguyen, a sopa era servida com fatias de carne crua cozinhadas suavemente no caldo.

Atualmente, o pho de carne de vaca continua a ser a versão mais apreciada no Vietname, com opções que incluem a carne de vaca crua original, uma mistura de carne de vaca crua e cozinhada, peito e tendão.

Borscht | Ucrânia

As beterrabas tenras são apenas o início das delícias picantes do borscht (CNN)

Pedaços de beterraba tenra nadam num caldo vermelho brilhante para uma sopa que é adorada na Ucrânia e em toda a Europa de Leste. Muitas vezes coberta com uma rica dose de natas azedas, a borscht é tudo menos uma sopa de beterraba básica. O kvass, um sumo de beterraba lacto-fermentado que é outra especialidade regional, dá-lhe um toque picante.

E embora a sopa seja por vezes atribuída à cozinha russa, essa afirmação é contestada.

Em 2022, a UNESCO declarou que o borscht na Ucrânia "une pessoas de todas as idades, géneros e origens à mesa" e colocou a sopa na sua lista de Património Cultural Imaterial que necessita de salvaguarda urgente. E os chefes de cozinha ucranianos estão a fazer a sua parte para tornar a sopa um símbolo da nação.

Bouillabaisse | França

Bouillabaisse é sinónimo de Marselha, França (CNN)

Um guisado de pescador que se tornou um ícone culinário, a bouillabaisse destila os sabores clássicos do Mediterrâneo num prato que é sinónimo da cidade costeira de Marselha. Açafrão, azeite, funcho, alho e tomate misturam-se com peixe fresco do mar.

Em tempos, esse peixe refletia a captura de cada dia, mas as coisas tornaram-se um pouco mais rigorosas.

De acordo com os signatários da Carta da Bouillabaisse de 1980 - uma tentativa coletiva de chefs locais para garantir a qualidade da sopa francesa - a receita mais autêntica deve incluir pelo menos quatro tipos de marisco escolhidos de uma lista que inclui tamboril e caranguejo.

Caldo verde | Portugal

Esta sopa dispensa apresentações (CNN)

Verduras cortadas em fatias finas misturam-se com batatas e cebolas nesta sopa caseira da região do Minho, produtora de vinho em Portugal. Atualmente, a sopa é uma estrela culinária dos cafés de luxo às cozinhas rurais, a definição de comida caseira de conforto.

Em muitas versões, o tenro chouriço português acrescenta uma corrente subjacente de sabor salgado e fumado que torna a sopa ainda mais saborosa. Aprecie-a com um copo do famoso vinho verde do Minho.

Chorba frik | Argélia, Líbia e Tunísia

O Chorba frik é popular no Norte de África após o pôr do sol durante o Ramadão (CNN)

O trigo duro colhido em verde, chamado freekeh, confere um peso e uma nutrição satisfatórios a esta sopa do Norte de África, que é especialmente apreciada durante o período sagrado do Ramadão.

Os grãos tenros absorvem um caldo de tomate e especiarias aromáticas, o sabor funde-se com o grão-de-bico e com frango, carne de vaca, carneiro ou borrego estufados. Sirva com rodelas de limão e um pedaço de pão kesra.

Chupe de camarones | Peru

Os amantes de camarão vão querer experimentar a sopa peruana conhecida como chupe de camarones (Katherine Frey/The Washington Post/Getty Images)

Esta sopa cremosa de camarão é uma especialidade de Arequipa, uma cidade histórica rodeada por vulcões imponentes. As noites frias nas montanhas são perfeitas para este prato saudável: camarões tenros nadam ao lado de pedaços de batatas dos Andes e milho.

Também tem um toque especial. A adição de ají amarillo, uma pimenta com um sabor suave e frutado, acrescenta um tempero satisfatório para equilibrar os ingredientes ricos e cremosos. Talvez isso explique a reputação da sopa como um poderoso afrodisíaco.

Gaspacho | Espanha

O gaspacho é uma óptima maneira de desfrutar de um petisco frio num dia quente (CNN)

O verão na Andaluzia traz consigo um clima abrasador, ideal para se refrescar com uma tigela desta sopa de legumes fresca. A versão mais clássica atual inclui tomate, pepino, alho e azeite, com uma mão-cheia de pão ralado para encorpar.

Os árabes trouxeram este prato para a Península Ibérica séculos antes de os espanhóis provarem o tomate, um ingrediente do Novo Mundo. O original era uma mistura de pão, alho e azeite, esmagados num almofariz e temperados com vinagre.

Sopa de amendoim | África Ocidental

A batata-doce e o quiabo são as estrelas desta versão particular da sopa de amendoim, popular em toda a África Ocidental (CNN)

Tal como acontece com tantas iguarias culinárias, a sopa de amendoim ignora as fronteiras internacionais: carne, peixe ou frango cozinhados numa espessa sopa de amendoim são pura comida de conforto em países da África Ocidental. As versões vão desde a domoda da Gâmbia - o prato nacional - a uma versão nigeriana cozinhada com folhas verdes amargas.

Independentemente do país, estas sopas e guisados são cremosos, ricos e salgados, uma combinação satisfatória que muitas vezes recebe um toque de fogo com a adição de pimentos Scotch bonnet.

Gumbo | Estados Unidos

Frango, salsicha e camarão estão presentes neste gumbo (CNN)

As culturas e os sabores fundem-se numa sopa saudável que é uma estrela da cozinha do Louisiana, influenciada pelas cozinhas da África Ocidental, Choctaw nativa e francesa. As versões feitas com marisco, frango e salsicha estão entre as mais populares atualmente, mas existem inúmeras formas de fazer esta especialidade sulista.

Folhas de sassafrás moídas e secas - chamadas de filé e colhidas há muito tempo pelo povo Choctaw - dão a muitas receitas de gumbo um tempero caraterístico. Alguns cozinheiros engrossam a sopa com uma pasta de farinha cozida chamada roux, enquanto outros juram que usam fatias de quiabo salteadas.

As versões possíveis são apresentadas todos os anos no World Champion Gumbo Cookoff, em New Iberia, Louisiana, onde os cozinheiros lutam pelo direito de se gabarem como mestres da sopa.

Harira | Marrocos

A harira marroquina utiliza o grão-de-bico num caldo de tomate saboroso para um efeito soberbo (CNN)

Quando o sol se põe durante o mês do Ramadão, muitos marroquinos quebram o jejum com uma tigela quente deste reconfortante guisado de grão-de-bico. A canela, o gengibre, a curcuma e a pimenta conferem um tempero quente ao saboroso caldo de tomate, que se embebe no tenro grão-de-bico. Também é muito apreciado na Argélia.

Embora as receitas vegetarianas sejam populares, a versão mais clássica é cozinhada em lume brando com pedaços tenros de borrego ou outra carne. Não se trata apenas de um prato de jejum para os muçulmanos; alguns judeus do Norte de África também preparam harira para quebrar o jejum anual do Yom Kippur.

Kharcho | Geórgia

Um molho de ameixa dá ao kharcho o seu sabor picante (CNN)

O molho de ameixa azedo, chamado tkemali, acrescenta um sabor vivo e picante a esta sopa tradicional, que é um dos pratos mais apreciados da Geórgia.

É feita com ameixas verdes, cuja nota azeda equilibra a riqueza da carne de vaca gorda e das nozes moídas cozinhadas na sopa. O toque aromático, no entanto, vem da mistura de especiarias khmeli suneli, uma mistura de coentros, segurelha, feno-grego, pimenta preta, calêndula e muito mais.

Sopa de macarrão de carne de Lanzhou | China

É claro que uma sopa chinesa está na lista das 20 melhores - basta provar a sopa de massa de carne de Lanzhou para perceber porquê (CNN)

Moldar - ou puxar - os noodles la mian à mão para esta sopa tradicional é uma arte em si. Os artesãos utilizam uma farinha de alto teor de glúten finamente moída e pó alcalino para misturar uma massa elástica e, em seguida, puxam e dobram um único pedaço de massa para fazer noodles suficientes para uma tigela de sopa.

A massa é colocada numa tigela de caldo de carne para obter uma sopa de classe mundial que inclui carne tenra, fatias claras de rabanete, óleo de chili e ervas frescas. (Em algumas lojas, os clientes podem até pedir massa de uma espessura e forma preferidas).

Mohinga | Myanmar

Esta versão de mohinga apresenta peixe-gato, massa de arroz, ovos de galinha e lima (CNN)

A sopa é o que se come ao pequeno-almoço em grande parte de Myanmar, onde os vendedores ambulantes e as lojas de chá vendem tigelas fumegantes de mohinga de enormes cubas. A alma desta sopa de massa é o caldo aromático, que é cozinhado em lume brando com ervas e engrossado com pó de arroz torrado.

O peixe confere-lhe uma riqueza acrescida, enquanto o fino macarrão de arroz é perfeito para saborear. A mohinga é tão apreciada que passou de prato de pequeno-almoço a snack para qualquer hora, e cada região tem o seu próprio toque na sopa clássica.

Menudo | México

O menudo é uma sopa tradicional mexicana feita com tripas e canjica. É conhecida pelos seus efeitos curativos para as ressacas (CNN)

As tripas cozidas durante horas num caldo picante e com alho são a derradeira cura para a ressaca mexicana, mas o menudo vai muito além dos remédios para a manhã seguinte. Também é um favorito em casamentos e grandes ocasiões, quando uma enorme panela da sopa tradicional pode alimentar dezenas de convidados.

É pura comida de conforto, com grãos de canjica que ganham um sabor fresco com uma guarnição de cebolas cruas, chiles e coentros. Escolha entre uma das duas variedades principais: o Menudo rojo fica com um vermelho intenso devido aos chiles no caldo, enquanto o Menudo blanco ao estilo Sonoran é uma alternativa mais suave.

Moqueca de camarão | Brasil

Camarão a flutuar num caldo de coco? Contem connosco para a moqueca de camarão (CNN)

O óleo de palma e o tomate tingem o caldo de coco de um vermelho quente e alaranjado nesta especialidade da região da Bahia, no Brasil, onde os habitantes locais comem tigelas fumegantes mesmo nos dias mais quentes.

No entanto, a verdadeira atração desta sopa é o camarão doce e tenro que flutua no caldo. Tradicionalmente, a moqueca de camarão é cozinhada numa panela artesanal feita de barro preto e da seiva de árvores de mangue, sendo depois levada à mesa no mesmo recipiente autêntico.

Soto ayam | Indonésia

Esta é uma sopa de massa de galinha com um toque da Indonésia (CNN)

A sopa de massa de galinha pode atingir o seu auge culinário neste picante prato indonésio. Especiarias como a curcuma fresca, anis estrelado, canela, erva-limão e folhas de lima combinam-se para criar um aroma e um sabor profundos, com as gemas de ovos cozidos a acrescentar uma riqueza extra.

Cada parte da Indonésia tem um toque local, e a sopa também é apreciada em Singapura, na Malásia e no longínquo Suriname, na América do Sul, onde a receita chegou com os imigrantes javaneses.

Coma a sopa com chalotas fritas, limas frescas e um pouco de chiles vermelhos fatiados.

Tom yum goong | Tailândia

Os cogumelos shitake e os camarões são as estrelas desta versão da sopa tom yum (CNN)

Doce, azedo, picante e salgado, o magnífico caldo desta sopa é o acompanhamento ideal para camarões doces e tenros. Os ingredientes aromáticos incluem galanga, erva-limão e folhas de lima, enquanto as lascas de malaguetas vermelhas brilhantes acrescentam calor adicional.

Tom yum goong é apenas uma das muitas variedades de sopa tom yum na Tailândia - esta versão é enriquecida com camarão gordo e é a favorita de muitos clientes.

Tonkotsu ramen | Japão

Esta sopa clássica de ramen é aromatizada com ossos de porco (CNN)

Os ossos de porco, longamente triturados, conferem um sabor intenso a este ramen clássico, cujo caldo é turvo com tutano e gordura. É uma assinatura da Prefeitura de Fukuoka, na ilha de Kyushu, a sul, mas a sopa rica é agora servida em lojas de ramen em todo o país (e no mundo).

Embora o caldo indulgente seja a estrela do tonkotsu ramen, uma tigela não está completa sem fatias de barriga de porco e um emaranhado de massa que é dura no centro. Coma com um par de pauzinhos e uma colher de fundo plano, e não se esqueça de beber - acredita-se que isso realça o sabor.

Yayla çorbasi | Turquia

Yayla çorbasi fala de uma época em que a sopa e a medicina não eram consideradas coisas tão distintas (CNN)

O arroz cozido ou a cevada acrescentam uma doçura granulada a esta sopa cremosa de iogurte. Acredita-se que afasta as constipações durante o inverno; alguns hospitais turcos servem mesmo sopa de iogurte aos doentes em recuperação.

Um pouco de hortelã seca ajuda a equilibrar o ligeiro sabor do iogurte. Sirva com uma rodada almofadada de pão pita fresco.