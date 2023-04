A SpaceX, de Elon Musk, adiou o lançamento do Starship, o maior foguetão e m3ais poderoso construído até aos dias de hoje. A equipa revelou que houve um "problema de pressurização" que não foi resolvido a tempo do lançamento.

"Uma válvula de pressurização parece estar congelada - a não ser que comece a trabalhar em breve, não haverá lançamento hoje", escreveu Musk no Twitter.

A pressurant valve appears to be frozen, so unless it starts operating soon, no launch today