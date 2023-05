Autoridade Tributária faz buscas em Alvalade, na Luz e no Dragão

Cerca de 100 membros da Autoridade Tributária e dezenas de militares da GNR estão a realizar buscas, durante a manhã desta quarta-feira, nos estádios de Benfica, FC Porto e Sporting, segundo confirmou a CNN Portugal.

Ao que foi possível apurar até agora, as buscas estão relacionadas com a operação "Fora de Jogo".

A Operação Fora de Jogo visa investigar as suspeitas de branqueamento de capitais e fraude fiscal no futebol português, nomeadamente na transferência de jogadores.

De recordar que esta operação decorre há vários anos. Em novembro de 2021, o Ministério Público e a Autoridade Tributária já tinham feito buscas no Estádio do Sp. Braga e do Vitória SC, no âmbito da mesma operação por “suspeitas de negócios simulados, celebrados entre clubes de futebol e terceiros, que tiveram em vista a ocultação de rendimentos do trabalho dependente, sujeitos a declaração e a retenção na fonte, em sede de IRS, envolvendo jogadores de futebol profissional. Os valores envolvidos rondarão os 15 milhões de euros", como disse o próprio Ministério Público na altura.

Na mesma semana, também o FC Porto tinha sido alvo de buscas às suas instalações por uma equipa de investigadores do Ministério Público, numa operação conjunta com a PSP. Em causa está o pagamento de comissões superiores a 20 milhões de euros relacionados com transferências de futebolistas. O FC Porto garantiu ter colaborado com a equipa de investigadores do Ministério Público, "cujo trabalho visou a apreensão de documentos que pudessem interessar à investigação".

Em março de 2020, a Autoridade Tributária efetuou buscas a vários clubes, entre as quais os três grandes, V. Guimarães e Sp. Braga. Na altura, o Ministério Público constituiu 47 arguidos: 24 pessoas coletivas e 23 singulares. Entre os arguidos estavam "jogadores de futebol, agentes ou intermediários, advogados e dirigentes desportivos", por suspeitas de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.

Para além de clubes, também vários agentes desportivos foram investigados. Como aconteceu com a Gestifute, empresa de Jorge Mendes, e a casa e empresa do ex-jogador Deco, em 2021.