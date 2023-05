Sporting: estes são os sete jogadores cujos negócios estão sob suspeita

Foram as transferências de Bas Dost, Naldo, André Pinto, Rúben Semedo, Battaglia, Beto Pimparel e Schelotto que motivaram as buscas nas instalações do Sporting, ao que a CNN Portugal apurou.

Os negócios sob suspeita da Autoridade Tributária, Unidade de Ação Fiscal da GNR e Polícia Judiária ocorreram entre os anos de 2015 e 2017, e referem-se ainda à gestão da presidência de Bruno de Carvalho.

Até ao momento, ainda não houve uma reação oficial do clube de Alvalade, mas, à CNN Portugal, fonte do Sporting confirmou a presença de agentes e diz apenas estar a colaborar.

Mais de 200 membros da Autoridade Tributária, Unidade de Ação Fiscal da GNR e Polícia Judiciária estão a realizar buscas, durante a manhã desta quarta-feira, nos estádios de Benfica, FC Porto e Sporting.