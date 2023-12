Clássico: Sporting 2-0 FC Porto (resultado final)

DIRETO MAISFUTEBOL - SIGA AQUI

⇔ FICHA DE JOGO ⇔

GOLOS

SPORTING - Gyökeres (11 minutos), Pedro Gonçalves (69 minutos)

CARTÕES AMARELOS

SPORTING - Nuno Santos (26 minutos), Eduardo Quaresma (57 minutos), Gonçalo Inácio (70 minutos)

FC PORTO - Pepe (15 minutos), Alan Varela (16 minutos), Taremi (68 minutos), Francisco Conceição (81 minutos)

CARTÕES VERMELHOS

FC Porto - Pepe (49 minutos)

♦

ONZE DO SPORTING

Adán; Eduardo Quaresma, Diomande e Inácio; Geny Catamo, Hjulmand, Morita e Matheus Reis; Edwards, Gyökeres e Pote.

SUPLENTES

Franco Israel, Francisco Silva, Nuno Santos, Neto, Essugo, Trincão, Paulinho, Bragança e Esgaio.

ONZE DO FC PORTO

Diogo Costa; João Mário, Pepe, Zé Pedro e Zaidu; Pepê, Varela, Eustáquio e Galeno; Evanilson e Taremi

SUPLENTES

Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Grujic, Francisco Conceição, Iván Jaime, André Franco, Fran Navarro, João Mendes e Gonçalo Borges.

Com Sebastián Coates lesionado, o treinador dos leões aposta em Eduardo Quaresma, a grande supresa para esta noite, uma vez que o jovem central tem sido pouco utilizado.

Já do lado do FC Porto, e contando com aquilo que aconteceu na última jornada, Sérgio Conceição mantém a confiança em Zé Pedro, que regressa à titularidade depois de não ter sido utilizado na Liga dos Campeões, prova na qual não está inscrito. Nota ainda para a também titularidade de Pepe, uma vez que o capitão portista estava em dúvida.

Nesta partida está em jogo a liderança do campeonato, sendo que um empate entre as duas equipas deixa o Benfica isolado na frente e Sporting e FC Porto empatados no segundo posto. Qualquer outro resultado (vitória de Sporting ou FC Porto) deixa a equipa que vencer na liderança isolada da liga.