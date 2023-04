O foguetão lançado pela SpaceX explodiu minutos depois da descolagem, avança a agência AFP. A nave Starship falha, assim, o seu primeiro teste. Apesar dos aplausos iniciais, cerca de quatro minutos após o lançamento o foguetão começou a rodar, acabando por explodir, provocando um grande clarão no Golfo do México.

Pouco depois a SpaceX, empresa de Elon Musk, confirmava a explosão, depois de o foguetão não ter conseguido atingir a velocidade necessária para entrar em órbita. Já antes do lançamento o próprio Elon Musk tinha baixado as expectativas, dizendo que poderão ser necessárias várias tentativas até se chegar a um teste que corra totalmente como planeado: atingir velocidade suficiente para entrar em órbita, para depois voltar a terra e se despenhar de forma segura no Oceano Pacífico, perto do Havai.

"Com um teste como estes, o sucesso vem do que aprendemos, e o teste de hoje vai ajudar-nos a melhorar a fiabilidade, uma vez que a SpaceX procura fazer da vida algo multiplanetário", diz a empresa.

With a test like this, success comes from what we learn, and today’s test will help us improve Starship’s reliability as SpaceX seeks to make life multi-planetary — SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023

De resto, e como se viu nas imagens do lançamento, o cenário na sede da SpaceX era de festa, uma vez que o foguetão descolou com sucesso da plataforma. Apesar da perda do foguetão, escreve o The New York Times que havia gritos de apoio entre os funcionários, tendo mesmo havido garrafas de champanhe abertas.

Elon Musk já veio dar os "parabéns" à equipa da SpaceX pelo teste com a Starship. O empresário prometeu um próximo lançamento "dentro de meses".

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!

Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

Também um dos administradores da NASA reagiu de forma positiva ao lançamento, lembrando que "todos os feitos na História exigiram algum nível de risco calculado". Bill Nelson acrescentou que "com um risco maior vêm recompensas maiores".

Congrats to @SpaceX on Starship’s first integrated flight test! Every great achievement throughout history has demanded some level of calculated risk, because with great risk comes great reward. Looking forward to all that SpaceX learns, to the next flight test—and beyond. https://t.co/ZYsh5VkxsA — Bill Nelson (@SenBillNelson) April 20, 2023

É com a Starship, concebida para viagens à Lua e a Marte, que a agência espacial norte-americana (NASA) pretende levar em 2025 novamente astronautas para a superfície lunar, no caso a primeira mulher e o primeiro negro, ao abrigo do novo programa lunar Artemis.

Apenas astronautas norte-americanos, 12 ao todo e todos homens, pisaram a Lua, entre 1969 e 1972, no âmbito do programa Apollo.