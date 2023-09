Morreu Steve Harwell, antigo vocalista dos Smash Mouth

Steve Harwell, ex-vocalista e fundador da banda Smash Mouth, morreu esta segunda-feira aos 56 anos.

De acordo com o New York Times, o empresário da banda, Robert Hayes, confirmou o óbito e a causa da morte. Mouth faleceu devido a uma insuficiência hepática.

Harwell, que tinha deixado o mundo da música em 2021, morreu “de forma pacífica e confortável” na sua casa em em Boise, Idaho, “rodeado de familiares e amigos”, conta a Rolling Stone. O artista estava já sob cuidados paliativos.

“O legado de Steve viverá através da música. Com Steve, [a banda] Smash Mouth vendeu mais de 10 milhões de álbuns em todo o mundo e liderou os tops com dois singles de sucesso, cinco singles no top 40, três singles no Hot 100, quatro álbuns da Billboard 200 e uma nomeação para os Grammy, sem mencionar as centenas de filmes e inclusões [de músicas] na televisão e, claro, aqueles recursos musicais em Shrek”, escreveu o empresário.

Desde a sua saída da banda, que fundou em 1994, e da indústria musical, os Smash Mouth continuaram a produzir e a fazer digressões, tendo Zach Goode assumido o papel de vocalista.