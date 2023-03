Stormy Daniels é o nome artístico de Stephanie Clifford, a atriz de filmes de adultos que está no centro das atenções depois de ter recebido 130 mil dólares (perto de 120 mil euros) do então advogado pessoal de Donald Trump, Michael Cohen, pouco antes das eleições presidenciais de 2016, para ficar em silêncio sobre o seu alegado caso com Trump. Agora, o ex-presidente enfrenta uma acusação, que pode pôr em causa a sua segunda candidatura à Casa Branca.

Num livro publicado em 2018, intitulado "Full Disclosure", Daniels, atualmente com 44 anos, contou que, após o divórcio dos pais, foi criada pela mãe na capital da Louisiana, Baton Rouge. Negligenciada pela família, aos 9 anos foi abusada sexualmente por um homem mais velho.

O seu principal hobby eram os cavalos, mas muito cedo, quando ainda estava no liceu, começou a sustentar-se financeiramente trabalhando em clubes de strip-tease. Pouco depois, começou a aparecer e a realizar filmes pornográficos, usando um pseudónimo inspirado no nome que o baixista dos Mötley Crüe. Nikki Sixx, deu à sua filha - Storm - e na sua bebida preferida, o whisky Jack Daniel's. Era apenas, nas suas próprias palavras, uma “rapariga que tentava sobreviver em Baton Rouge”.

No livro também conta como conheceu Donald Trump em 2006, num torneio de golfe de celebridades em Lake Tahoe, Califórnia, onde foi contratada como "hospedeira". Ela tinha 26 anos, Trump tinha 60 e era casado com Melania. Donald Trump pediu a um guarda-costas que a convidasse para jantar. Daniels conta - com detalhes - que Trump a recebeu de pijama na suite do hotel, onde jantaram e depois fizeram sexo. Daniels diz que depois disso os dois mantiveram contacto durante algum tempo e Trump ter-lhe-á prometido uma participação no seu reality show, "O Aprendiz".

Durante a campanha eleitoral de 2016, Daniels estava a negociar uma proposta para ir à televisão falar sobre o encontro sexual com Trump quando terá sido contactada pelo advogado Michael Cohen, que lhe terá proposto o pagamento 130 mil dólares em troca do seu silêncio. O pagamento foi feito em prestações de 35 mil dólares mensais.

Assim que a transação foi revelada em 2018, Daniels pediu aos tribunais que anulassem seu acordo de confidencialidade com Trump, escreveu o livro e começou a aparecer em programas de televisão. “Não sou uma vítima”, afirmou categoricamente no programa "60 Minutos", garantindo que a relação era consensual.

O advogado Michael Cohen admitiu ter feito esse pagamento. Além de Daniels, Cohen disse que arranjou um pagamento clandestino para outra mulher a pedido de Trump.

Embora Trump tenha negado ter feito sexo com Daniels e alegado que o pagamento não teve nada a ver com as eleições, o grande júri acusa Trump de ter falsificado as contas da sua empresa ao registar o pagamento feito a Daniels como honorários devidos. Cabe agora à justiça determinar se ele violou as leis estaduais de financiamento de campanha ou falsificou os registos comerciais.

O advogado de Stormy Daniels, Clark Brewster, argumentou que a acusação contra Trump "não é motivo de felicidade". "Deixem que a verdade e a justiça prevaleçam", disse, citado pela Reuters. "Ela não ficou surpreendida porque nas últimas três ou quatro semanas, particularmente, parecia provável ou inevitável que houvesse uma acusação", disse Brewster a Anderson Cooper, da CNN. "Mas acho que ela está aliviada. Está é relamente uma luta contra a rejeição da verdade e contra a invenção de histórias."

Thank you to everyone for your support and love! I have so many messages coming in that I can't respond...also don't want to spill my champagne 😜 #Teamstormy merch/autograph orders are pouring in, too! Thank you for that as well but allow a few extra days for shipment.