Taylor Swift, Drake, Bad Bunny, Ed Sheeran e The Weeknd lutam pelo lugar de artista mais ouvido de sempre nas plataformas de streaming

Taylor Swift foi a artista mais ouvida no Spotify em 2023, com mais de 26,1 mil milhões de streams desde o dia 1 de janeiro. A cantora pop americana destronou a estrela porto-riquenha do reggaeton Bad Bunny, que deteve o título por três anos consecutivos. Este ano, segundo o Spotify Wrapped, Bad Bunny está em segundo lugar, seguido por The Weeknd, Drake e, no quinto lugar, o músico mexicano Peso Pluma.

No entanto, não são completamente más as notícias para Bad Bunny: o seu álbum de 2022, “Un Verano Sin Ti”, foi o álbum mais ouvido no Spotify pelo segundo ano consecutivo, arrecadando 4,5 mil milhões de streams em todo o mundo. O álbum “Midnights” de Taylor Swift ficou em segundo lugar, e “SOS” de SZA em terceiro. Os três álbuns foram lançados no ano passado. “Starboy” The Weeknd (de 2016), ficou em quarto lugar, e “Mañana Será Bonito” de Karol G, em quinto - sendo o único lançamento de 2023 a atingir o top-5.

Já a lista das canções mais ouvidas no Spotify é liderada este ano por "Flowers", de Miley Cyrus, com 1,6 milhões de streams em todo o mundo. “Kill Bill” de SZA é a segunda música mais ouvida do ano, seguida de “As It Was” de Harry Styles, “Seven” de Jung Kook (membro dos BTS) e “Ella Baila Sola” de Eslabon Armado e Peso Pluma.

A Bonus Insider juntou os dados do Spotify, YouTube e TikTok para descobrir quais são os artistas e as músicas mais ouvidas "de sempre" (ou seja, desde 2015) nas plataformas de streaming e os resultados acabam por ser muito semelhantes, o que é curioso. Isto acontece porque, de facto, o número de ouvintes destas plataformas tem vindo a aumentar de ano para ano. Para se ter uma ideia: em 2021 o artista mais ouvid no Spotify foi Bad Bunny com 9,1 mil milhões de streams; em 2022 o mesmo Bad Bunny voltava a subir ao pódio com 18,5 mil milhões de streams; e este ano é Taylor Swift a mais ouvida já com 26,1 mil milhões.

Assim, se olharmos para os dados globais dos últimos anos da Bonus Insider, encontramos Drake, Bad Bunny, Taylor Swift, The Weeknd e Ed Sheeran, por esta ordem, como os artistas mais ouvidos de sempre nas plataformas de streaming. Outras análises juntam os dados da Apple Music ou da Amazon Music e os resultados podem alterar-se ligeira mas não substancialmente. E em todos uma conclusão: Taylor Swift é, a única artista feminina a conseguir chegar ao topo da tabela.

As surpresas surgem apenas quando se tenta fazer a lista das canções mais ouvidas de sempre: aqui, "Despacito", de Luis Fonsi (2017), bate toda a concorrência e coloca-se na frente de "Shape Of You", de Ed Sheeran (2017), "Blind Lights" (2019) e "Starboy" (2016), de The Weeknd, e "Believer", dos Imagine Dragons (2017).