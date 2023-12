Como um Porsche ou um Tesla. É neste carro que a China aposta para liderar o mercado automóvel

É conhecida pelos telemóveis que fabrica, mas a Xiaomi quer entrar em força num outro mercado: o dos veículos elétricos.

Num anúncio feito esta quinta-feira, a empresa chinesa confirmou que vai lançar um carro, prometendo lutar para se tornar num dos principais cinco fabricantes de automóveis em todo o mundo.

O carro, que a empresa batizou de SU7, sendo SU uma sigla para Ultra Speed (velocidade ultra), é o novo produto da Xiaomi, que há muito prometia juntar-se a este mercado.

O diretor-executivo da empresa antecipou mesmo a chegada de um “super motor elétrico”, com uma tecnologia que, garantiu Lei Jun, vai permitir ao carro atingir velocidades mais elevadas que os topos de gama da Tesla ou da Porsche.

Para já os clientes vão ter de esperar para comprovar se isso é mesmo verdade. É que ainda faltam vários meses para o SU7 começar a ser comercializado, sendo que o mercado automóvel chinês – o maior do mundo – enfrenta várias dificuldades.

#XiaomiSU7 makes a significant #Stride as Xiaomi expands from the smartphone industry to the automotive sector, completing the Human x Car x Home smart ecosystem. #XiaomiSU7 will forever journey alongside those steering toward their dreams.#XiaomiEVTechnologyLaunch pic.twitter.com/ZLW5m7PTQN